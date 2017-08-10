Глушити сигнал сепаратистів необхідно, щоб транслювати український – експерт

Повне глушіння теле- і радіосигналу сепаратистів і російських ЗМІ у прифронтових районах на Донбасі та поблизу Криму неможливе, проте Україна повинна докладати максимальних зусиль, щоб розширювати трансляцію своїх каналів на всю територію Донбасу, впевнені експерти. В протистоянні поширенню проросійської пропаганди державі допомагають і волонтери, однак роботи попереду ще багато.

Секретар РНБО Олександр Турчинов днями заявив про успішне випробування комплексної системи інформаційної протидії, яка блокуватиме антиукраїнське телерадіомовлення.

«Система дозволяє вибірково блокувати аналогові, цифрові та супутникові телерадіоканали, які розповсюджують сепаратистську та проросійську пропаганду, і водночас не заважати роботі українського телерадіоефіру», – зазначив він.

За словами керівника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леоніда Євдоченка, для розгортання системи вздовж усієї лінії розмежування потрібно до чотирьох місяців.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко зауважує, що система глушіння навряд чи заблокує ворожу пропаганду повністю. «В умовах малопотужних станцій та розвинутого супутникового зв’язку й інтернету забезпечити повне глушіння абсолютно неможливо», – каже він. Втім, такі заходи все одно є необхідною симетричною реакцією на дії сепаратистів.

Можна сподіватись, що жителі прикордонних територій вже не зможуть так просто ловити сигнали інформаційних передач, якими терористи популяризують якісь свої ідеї

«Мова йде про те, що з того боку глушать український сигнал, який отримує 90% простих людей… Відповідно, Держспецзв’язок та РНБО, яка його курує, розробили проект, і можна сподіватись, що жителі прикордонних територій вже не зможуть так просто ловити сигнали інформаційних передач, якими терористи популяризують якісь свої ідеї», – каже Біденко.

Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський розповідає, що нещодавно змонтована в Бахмутівці на Луганщині телевежа – вже третя нова вежа для трансляції українських каналів. До цього стала до ладу вежа в Чонгарі на Херсонщині та було відновлено вежу в Краматорську на Донеччині.

На сьогодні Донецька та Луганська області є лідерами серед областей за кількістю часто для телебачення та радіомовлення

Він запевняє: розвиток інфраструктури телекоммунікацій на Донбасі буде продовжуватись. «На сьогодні Донецька та Луганська області є лідерами серед областей за кількістю частот, використовуваних для телебачення та радіомовлення», – каже Костинський.

Він зазначає, що глушіння ворожого сигналу не є основним завданням Нацради – це відомство, як і Міністерство інформаційної політики, відповідає в першу чергу за розвиток українського теле- і радіомовлення, проте допомагає досягати пріоритетних цілей.

Проблеми створює те, що разом із сигналом українських каналів та радіостанцій в певних районах наявний сигнал з боку Донецька, Луганська, Красноперекопська

«Великі проблеми створює те, що разом із сигналом українських каналів та радіостанцій в певних районах наявний сигнал з боку Донецька, Луганська, Красноперекопська, – розповідає член Нацради. – Технології з радянських часів пішли значно вперед, можна точково глушити конкретні частоти, водночас надаючи можливість мовити на наших частотах».

Не розкриваючи конкретного розташування майбутніх веж, Костинський каже, що планується відкрити ще декілька об’єктів у 2018 році. Він наголошує, що вежі варто намагатись встановлювати якомога ближче до лінії розмежування. Він наводить приклад Чонгарської вежі на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом – саме її розташування дозволяє максимально ефективно мовити на територію Криму.

Волонтери замість Нацради

Там, де держава не може забезпечити транслювання українського контенту, на допомогу приходять добровольці. Учасник АТО, волонтер та голова благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай нарікає, що на передовій люди дивляться переважно російські канали, адже українських нема. Щоб виправити ситуацію, каже він, волонтери використовують невеликі радіопередавачі військової станції «Армія FM».

П’ять передавачів вже є – в Широкині, позавчора поставили в Пісках, щоб наші хлопці слухали в окопах не російське радіо

«Дістаємо малогабаритні передавачі і віддаємо їх на місцевий баланс. П’ять передавачів вже є – в Широкині, позавчора поставили в Пісках, щоб наші хлопці слухали в окопах не російське радіо, бо іншого там немає, – пояснює він. – Ставимо не дуже дорогі, тому що їх можуть елементарно розбомбити».

Переселенець з окупованого Донецька, політолог Станіслав Федорчук наголошує на тому, що Україні потрібно не лише блокувати вороже телерадіомовлення, а й натомість поширювати власний ефір на тимчасово окуповані території. При цьому варто зважати на те, що на окупованих територіях є різні категорії населення, і робити для них різний інформаційний продукт.

Одна група має працювати із тими людьми, які чекають на українську армію. І другий формат – для «болота», яке весь час вагається

«Одна група має працювати із тими людьми, які чекають на українську армію і сподіваються на визволення. Для них має бути такий формат, як свого часу «Вільна Європа» мовила на Польщу: «Ми голос незалежної Польщі, яка звільниться від російської і комуністичної окупації»… І другий формат – для «болота», яке весь час вагається. Це люди, яких цікавлять питання суто безпеки і виживання. Зараз таких людей – більшість», – переконаний експерт.

Крім того, Федорчук звертає увагу на загалом слабкі технічні здатності телекомунікацій, які теж не додають балів українській стороні в інформаційному протистоянні.

«Фактично дуже поганий прийом на півночі Одеської області – там, де є кордон з іншими державами. Дуже поганий прийом майже по всьому північному кордонт України, де легше зловити білоруське чи російське телебачення, ніж українське. Тобто у нас немає системи єдиного мовлення в межах країни», – констатує політолог.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі