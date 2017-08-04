На Донбасі працюватиме система блокування телерадіомовлення бойовиків – Турчинов

Через кілька місяців по всій лінії розмежування на Донбасі встановлять систему, здатну блокувати проросійські канали. Про це в Покровську після випробування першої ланки такої системи 3 липня заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

«Система дозволяє вибірково блокувати аналогові, цифрові та супутникові телерадіоканали, які розповсюджують сепаратистську та проросійську пропаганду, і водночас не заважати роботі українського телерадіоефіру», – цитує слова секретаря РНБО його прес-служба.

За словами Турчинова, на запит РНБО кошти на встановлення системи блокування уряд виділив із резервного фонду.

Керівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдоченко повідомив, що для розгортання системи вздовж усієї лінії розмежування потрібно до чотирьох місяців.

Як повідомляють місцеві жителі з прилеглих до лінії розмежування та підконтрольних українському уряду населених пунктів, в ефірному мовленні часто переважають сепаратистські та російські канали. Така ситуація спостерігається, зокрема, в прилеглому до окупованого Донецька місті Авдіївка.