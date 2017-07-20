Нацрада телерадіомовлення оштрафувала «Громадське радіо» за недотримання мовних квот

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що оштрафувала дві радіостанції, в ефірі яких зафіксувала порушення вимог закону про частку пісень державною мовою.

Як мовиться в повідомленні, «Громадське радіо» в день перевірки 2 квітня у встановлений законом проміжок часу з 15-ї до 22-ї години дало в ефір нуль відсотків пісень державною мовою за мінімальної квоти у 25 відсотків. Станція «Буковинська хвиля» з Чернівців 2 червня в такий самий проміжок часу дала 24,7 відсотка пісень українською.

При цьому «Громадське радіо» за повну відсутність українськомовних пісень заплатить штраф у 1751 гривню 36 копійок, що становить визначені законом 5 відсотків від ліцензійного збору. А станція з Буковини, що недобрала 0,3 відсотка до квоти, заплатить 4420 гривень 50 копійок, відповідно до розміру свого ліцензійного збору.

«Члени Національної ради ще раз наголосили, що до виконання відповідних законодавчих норм є пильна увага суспільства, і регуляторний орган чітко дотримуватиметься прописаних вимог. Тому навіть за таке незначне відхилення, як 0,3 відсотка, радіостанції муситимуть сплачувати штрафи. Обидва мовці визнали свої помилки і запевнили, що надалі таких прикрих випадків у них в ефірі не буде», – мовиться в повідомленні Нацради.

Чинний закон «Про телебачення і радіомовлення» визначає, що радіомовці в перший рік набуття чинності законом повинні забезпечувати частку пісень державною мовою в обсязі не менше ніж 25 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше ніж 25 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00.

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