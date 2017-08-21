Донбас. Україна відвойовує інформаційний простір у прифронтовій зоні?

На Луганщині біля лінії зіткнення добре приймається сигнал із окупованого Луганська. Люди слухають «Казачье радіо», радіо «Побєда», радіо «Рєспубліка». Українське радіо також є, але сигнал відчутно слабкіший. Але ситуація змінюється.

«Заходжу до лікарні – у кабінеті грає радіо. Саме починається випуск новин: «Ви на волнє радіо «Рєспубліка». Кажу медсестрі: «Що ж ви слухаєте?!» Вона відповідає: «Нам байдуже, що у новинах кажуть, головне – музика гарна», – розповідає житель Станиці Луганської Володимир.

Подекуди можна зловити «Громадське» та радіо «Галичина». Мій співрозмовник Володимир слухає радіо Міноборони «Армія FM». Каже, найкраща станція для фаната року: Metallica, AC/DC, Accept.

Проте пропагандисти з непідконтрольного уряду Луганська намагаються глушити українські станції, починаючи власну трансляцію на тих самих частотах, на яких мовить українське радіо.

Ще гірше з телебаченням. Голова Станично-луганської райдержадміністрації Юрій Золкін згадує розмову з місцевою жінкою похилого віку у 2015 році після обстрілу селища бойовиками зі 120-мм мінометів.

«Жінка причитує: «Коли ж це скінчиться?!» Я їй: «Це питання до Плотницького (ватажок угруповання «ЛНР» – ред.). Звідти ж летить!» Вона каже: «Синку, що ти мені розповідаєш! Я дивилася телевізор, там сказали, що це «айдарівці» вкотре задралися з ЗСУ. І це вони затягли міномет до пам’ятника князеві Ігорю та звідти обстріляли позиції ЗСУ. Але влучили по будинках!» Я їй довожу, що 120 мм міномет на плечі не носять, що на тому боці позиції бойовиків, і «айдарівців» там уявити навіть не можна, це ж відверта брехня! А вона – «так по ТБ ж казали!» – розповідає голова райдержадміністрації.

Потім, каже, знайшли в інтернеті той випуск новин пропагандистського каналу «ГТРК ЛНР», там саме так все й розповідали, як казала жінка.

А потім місцеві жителі надають таку викривлену картину й міжнародним спостерігачам. Я був свідком розмови у райдержадміністрації: чиновник розповідає представникам СММ ОБСЄ про «приліт» 3 мін 85-го калібру з непідконтрольної території, йому у відповідь ввічливе: «Ми займалися цим питанням, збирали інформацію, і, за словами місцевих жителів, там трішки інша історія».

Українське ТБ йде до Станиці

Українські патріоти у прифронтовому районі намагалися самотужки прорвати інформаційну блокаду. Радіо Свобода розповідало про родину Цибіних із села Малинового, які побудували комунікаційну вежу буквально на своєму городі.

Та ось вже на підході справжня велика вежа, яку збудували у сусідньому Новоайдарському районі. Трансляція розпочнеться напередодні Дня Незалежності – вже у вівторок, 22 серпня.

«Покриття буде максимальним. Зона впевненого прийому – у радіусі 50-60 кілометрів, до 80 кілометрів – зона невпевненого прийому. Трансляцію можна буде приймати точно в окупованих Кадієвці (колишній Стаханів), в Алчевську, Слов’яносербську. Карти показують, що сигнал дійде й до Луганська, принаймні до околиць – точно. Але чи не більш важливо для нас охопити мовленням підконтрольні уряду території Луганщини», – каже виконавчий директор Луганської філії Національної суспільної телерадіокомпанії (ЛФ НСТУ) Андрій Шаповалов.

Власне, конструкцію вежі область отримала як гуманітарну допомогу. Обладнання для мовлення – левова доля коштом обласного бюджету, але частково взяв участь у фінансуванні й національний Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Мовлення здійснюватимуть 2 цифрових передавачі та 3 аналогових. В аналогу транслюватимуться «UA:Перший» та обласний телеканал ЛОТ, у цифрі будуть доступні 12 каналів.

Серед радіо варто окремо відзначити FM-станцію «Пульс». Це радіо Луганського філіалу Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ), воно буде мовити на тій самій частоті, на якій виходило до війни з Луганська – 103,6. Зараз на 103,6 з неконтрольованої території мовить одне з пропагандистських радіо окупантів – «Рєспубліка», і сигнал ловиться далеко від лінії розмежування. Тепер цьому буде покладений край.

«Сигнал на одній частоті буде змішуватися, зрозуміло. Але від нас залежало, як далеко ми зможемо відсунути цю зону змішування. Ми розраховуємо, що на контрольованих територіях «Пульс» можна буде приймати нормально. Але у будь-якому разі радіо з Луганська на цій частоті слухати буде неможливо», – говорить Андрій Шаповалов.

Що можна зробити ще?

Що стосується тих сіл, куди не сягне українське мовлення, проблему теж треба вирішувати. Голова Станично-Луганської РДА Юрій Золкін каже, що можна було б забезпечити соціально незахищені родини супутниковими антенами за зразком колишньої акції зі встановленням цифрових ТБ-тюнерів Т2.

«У мінімальній комплектації один комплект – це близько 1000 гривень. Купувати їх принаймні для тих, хто «тарілку» собі ніколи не зможе купити – самотнім пенсіонерам, дітям війни, багатодітним родинам, інвалідам. Налаштувати на прийом з конкретного супутника українських каналів. Я не думаю, що старі заходяться міняти щось у налаштуваннях», – говорить голова РДА.

Також у віддалених селах планують встановити спеціальні комплекси, які прийматимуть українське радіо із супутника, передаватимуть сигнал на гучномовець та ретранслюватимуть його у FM-діапазоні на кілька кілометрів навкруги.

Крім того, ці комплекси обладнані мікрофонами – тобто голова сільради може звернутися в екстреному випадку до місцевих жителів. Можна записати важливу інформацію й передавати її раз на годину, на дві. А ще вони будуть під’єднані до єдиної мережі, тобто оголошення можна буде робити централізовано з районного центру.

У Станично-Луганському районі таких комплексів буде 7. Луганська ОДА вже замовила їх.