Відносини Києва і Мінська будуть зіпсовані затриманням у Мінську українського журналіста – Алєсін

25 жовтня на виході з посольства України у Мінську був затриманий журналіст «Українського радіо» Павло Шаройко. Про це публічно стало відомо лише 17 листопада від дружини Павла – Олени. Наразі немає офіційної інформації про звинувачення проти українського журналіста, від родини та колег Павла відомо, що йому закидають «шпигунство».

З 25 жовтня посольство України у Мінську намагалося врегулювати ситуацію з затриманням Павла Шаройка дипломатичними засобами. Дружина Павла Олена також уникала публічних заяв, маючи надію, що білоруська влада звільнить її безпідставно затриманого чоловіка.

Про затримання Павла у Мінську оголосили лише 17 листопада на його роботі в Національній телерадіокомпанії України.

Посольство слало ноти протесту – Кизим

Посол України в Мінську Ігор Кизим підтвердив Радіо Свобода затримання українського журналіста Павла Шаройка та заявив, що посольство надсилало владі Білорусі кілька звернень із цього приводу: «Прокоментувати можу лише так, що ми розбираємося, ми свої ноти давали, і питання під контролем».

Розбирання наразі йде на рівні спецслужб. Від керівництва Національної телерадіокомпанії України пролунала інформація, що Павла звинуватили у «шпигунстві». Тим часом речник КДБ Білорусі Дмитрий Побяржин заявив Радіо Свобода, що не коментує цієї ситуації.

У Павла є білоруський адвокат. Відомо, що Павло перебуває у слідчому ізоляторі КДБ у Мінську, тримається гідно, якоїсь вини за собою не відчуває та не визнає. У посольстві України також вважають, що звинувачення білоруської сторони на адресу Павла Шаройка не мають підстав.

Правозахисники кажуть, що, обравши тактику непублічних переговорів з білоруською стороною, українські дипломати та родина Павла зробили помилку, що треба було відразу розголошувати про його затримання та протестувати, каже колишній білоруський політв’язень Олесь Беляцький з білоруського правозахисного центру «Весна»: «Тут українці винні, що вони сховали інформацію. Чого ж вони мовчали, треба було давно дати цю інформацію. Ми будемо збирати звістки про нього та подумаємо, як допомогти, треба знати, хто в нього адвокати і взагалі хто ним опікується, родичі чи хто».

Шкода для «миротворчого» іміджу Білорусі – Алєсін

Спостерігачі у Мінську переконані, що затримання журналіста Павла Шаройка негативно вплине на відносини Мінська та Києва, зокрема, на імідж Білорусі як майданчика для переговорного процесу між Росією й Україною щодо Донбасу.

Павло Шаройко як журналіст був присутній на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Мінську, і відомо, що часом він був водієм машини, якою з аеропорту привозили на переговори керівника української делегації Леоніда Кучму.

Мінський експерт у військових питаннях, журналіст Олександр Алєсін у 2014 році був затриманий КДБ Білорусі, його звинуватили у «зраді державі» та «видачі державної таємниці іноземній державі». Але ця справа розвалилася, як і більшість подібних «шпигунських скандалів». Мовчання української сторони Алєсін оцінює як «зрозуміле»: «Це звична практика, і для білорусько-українських відносин так більше користі, ніж вчинення скандалу. Це могло б дозволити розв’язати проблему без шкоди для відносин між країнами».

Тепер відносини Києва та Мінська будуть зіпсовані затриманням журналіста, каже він. При цьому Олександр Алєсін пригадує інші скандальні події та заяви, які свідчать про погіршення атмосфери у відносинах двох держав.

Павло Шаройко у Білорусі з 2011 року

Павло Шаройко народився в 1971 році, закінчив Київське суворовське училище. У 1992 році із золотою медаллю закінчив факультет журналістики Львівського військово-політичного училища (нині Академія сухопутних військ України). Служив у Збройних силах України, працюючи у відомчих газетах. Пішов у відставку в званні полковника Збройних сил України.

У Білорусь Павло Шаройко приїхав у 2011 році, кілька років працював власним кореспондентом агентства УНІАН в Мінську.

Пізніше перейшов працювати на «Українське радіо», також власним кореспондентом в Мінську. Павло брав участь у висвітленні засідань Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в Мінську.

Павло Шаройко одружений, має 8-річну доньку.