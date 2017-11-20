КДБ Білорусі: затриманий український журналіст «зізнався у створенні агентурної мережі»

Комітет державної безпеки Білорусі заявляє, що затриманий у Мінську власний кореспондент «Українського радіо» Павло Шаройко нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу.

«У Білорусі Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за грошову винагороду виконували його завдання збору даних розвідувального характеру у військово-політичній сфері», – заявив офіційний представник КДБ Дмитро Побяржин 20 листопада в Мінську.

За його словами, під час обшуку в Шаройка знайшли копії розвідувальних донесень. Побяржин також заявив, що роботу Шаройка нібито координував «співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Скворцов, який діяв як співробітник посольства». Скворцова оголосили «персоною нон-ґрата», додали в КДБ.

За словами Побяржина, посада кореспондента «Українського радіо» була для Шаройка «прикриттям».

У Білорусі проти Шаройка порушили справу за статтею про «шпигунство», яка передбачає покарання від семи до 15 років позбавлення волі.

У КДБ повідомили, що у справі також затримали громадянина Білорусі, якого звинуватили в «державній зраді».

За попередніми даними, Павла Шаройка, власного кореспондента «Українського радіо» в Білорусі, затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві». Шаройка тримають в одиночній камері СІЗО КДБ. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.

У Міністерстві оборони України заперечили заяви КДБ Білорусі про те, що затриманий кореспондент під прикриттям журналістської діяльності працював на розвідку.