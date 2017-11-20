Посол України назвав «нісенітницею» оголошення персоною нон ґрата співробітника посольства у Мінську

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявляє, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон ґрата співробітника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова, але не міг не виконати цього рішення.

«Коли я перебував у будівлі МЗС Білорусі, то мені дали ноту про оголошення Ігоря Скворцова персоною нон ґрата. Я відповів, що не буду заперечувати, не можу не виконати, і протягом певного часу Ігор Скворцов поїхав. Я сказав, що це нісенітниця, але я повинен виконувати», – заявив Кизим у коментарі Радіо Свобода.

Він також заперечив заяви білоруського КДБ, яке звинуватило затриманого раніше в Мінську журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка у «шпигунстві» і «створенні агентурної мережі».

«Павло збирав інформацію як журналіст. І від таких же журналістів брав інформацію або ще від когось. Всі, хто працював журналістом, знають, як це робиться. Те, що заявили, що він створив якусь мережу, то кожен журналіст має свою мережу. Ось ви мені дзвоните – я теж у вашій мережі», – сказав посол.

Кизим заявив, що не вірить у те, що Шаройко міг завдати шкоди інтересам Білорусі.

«Ці шпигунські ігри мене не радують. Йде нагнітання обстановки. Мене це дивує. Не вірю, що Павло Шаройко завдав якоїсь шкоди інтересам Білорусі. Білоруси – наші брати, як каже Олександр Григорович. У нас ніколи не було напрямку діяльності проти Білорусі», – сказав він.

Посол додав, що до справи Шаройка приєднається ще один адвокат. «Поки що Шаройка захищає державний адвокат і його дружина з нею спілкується, у неї немає претензій, але очевидно, що вона буде шукати менше «заангажованого» і тому ми будемо допомагати їй», – наголосив Кизим.

Комітет державної безпеки Білорусі заявив 20 листопада, що затриманий у Мінську власний кореспондент «Українського радіо» Павло Шаройко нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу.

Як заявив офіційний представник КДБ Дмитро Побяржин, роботу Шаройка нібито координував «співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Скворцов, який діяв як співробітник посольства». Скворцова оголосили «персоною нон-ґрата», додали в КДБ.

У КДБ повідомили, що у справі також затримали громадянина Білорусі, якого звинуватили в «державній зраді».

Павла Шаройка, власного кореспондента «Українського радіо» в Білорусі, затримали 25 жовтня в Мінську після проведення в його помешканні обшуку за звинуваченням у «шпигунстві». Шаройка тримають в одиночній камері СІЗО КДБ. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.

У Міністерстві оборони України заперечили заяви КДБ Білорусі про те, що затриманий кореспондент під прикриттям журналістської діяльності працював на розвідку.