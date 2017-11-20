Скандал щодо «української шпигунської мережі» у Мінську руйнує образ Білорусі як «миротворця» – експерт

Мінськ – Комітет державної безпеки Білорусі 20 листопада розповів про розкриття «української шпигунської мережі», яку начебто створив журналіст «Українського радіо» Павло Шаройко. Проти нього у Білорусі завели кримінальну справу, а українського дипломата Ігоря Скворцова видворили з території Білорусі. Ще одного білоруського громадянина заарештували у цій справі.

Українського журналіста Павла Шаройка заарештували в Мінську 25 жовтня, через кілька днів радник посольства України у Мінську Ігор Скворцов був оголошений персоною нон-грата та залишив територію Білорусі. Але майже місяць у Києві та Мінську мовчали про це, сподіваючись врегулювати ситуацію непублічними засобами, допоки інформацію про зникнення свого журналіста не заявили на «Українському радіо».

Через три дні після цього представник КДБ Білорусі Дмитро Побяржин виступив із заявою про розкриття «української шпигунської мережі» в Білорусі: «В Білорусі Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Республіки Білорусь, які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері. Під час обшуку у затриманого виявили копії розвідувальних донесень, спрямованих ним раніше до центру».

У Білорусі проти Павла Шаройка порушили справу за статтею «шпигунство», яка передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

У КДБ Білорусі заявили, що начебто Шаройко сам визнав, що є співробітником військової розвідки, яка працює під прикриттям, а також назвав своє військове звання – полковник – і підтвердив, що координацію його розвідувальної діяльності здійснював співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор Скворцов, який діяв під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі. Скворцов оголошений персоною нон-грата.

Ігор Скворцов працював у Білорусі дипломатом з 2016 року, Павло Шаройко був власним кореспондентом у Мінську агентства УНІАН, а пізніше «Українського радіо» – з 2011-го.

«Це нісенітниця» – посол України у Мінську

Посол України у Мінську Ігор Кизим в інтерв’ю Радіо Свобода назвав «нісенітницею» звинувачення КДБ проти Шаройка та Скворцова та ці усі «шпигунські ігри»: «Йде нагнітання обстановки. Мене це дивує. Не вірю, що Павло Шаройко завдав якоїсь шкоди інтересам Білорусі. Білоруси – наші брати, як каже Олександр Григорович. У нас ніколи не було напряму діяльності проти Білорусі».

У Білорусі з часу приходу Олександра Лукашенка до влади було багато шпигунських скандалів, більшість із них нічим не скінчилися. Українських шпигунів у Білорусі раніше не знаходили.

Дії КДБ руйнують образ Білорусі – експерт

Цей скандал завдасть шкоди двостороннім взаєминам, переконаний мінський політолог Валерій Карбалєвіч: «Ці дії КДБ абсолютно невчасні, вони руйнують той образ Білорусі, який МЗС Білорусі створював протягом останніх 3 років після анексії Криму. Це – образ країни, головного суб’єкта врегулювання української кризи. А саме на цій дипломатичній конструкції почався процес нормалізації відносин Білорусі з Євросоюзом».

20 листопада стало відомо про затримання в Білорусі ще одного українського громадянина, керівника «Заводу обважнювачів» з міста Костянтинівка Донецької області Олександра Скиби. Неофіційно відомо, що його арештували за спробу передачі хабаря.

39-річний Олександр Скиба прибув до Мінська 15 листопада у відрядження на переговори з Мінським тракторним заводом, з яким українське підприємство має договір на постачання продукції.