Помста за правду. Сербський бойовик погрожує журналістам Радіо Свобода

Новий поворот у справі сербських найманців. Після публікації матеріалу Донбас.Реаліі один з бойовиків почав відкрито погрожувати редакції. У той же час український посол в Сербії звинуватив сербську владу в тому, що вони йдуть на поводу у Росії і дають можливість вербувати нових найманців. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії – про несподіване продовження сербської історії.

Новий поворот у скандальній історії сербських бойовиків на Донбасі. Вони їдуть з Сербії на Донбас – і поповнюють ряди бойовиків, заздалегідь знаючи, що на Батьківщині за це не покарають.

«За останні три роки лише один громадянин був засуджений за участь на боці бойовиків у війні на Донбасі, і навіть у цьому випадку покарання було умовним», – зазначив посол України в Сербії Олександр Александрович.

За те, що посол України звинуватив владу Сербії в бездіяльності по відношенню до сербських найманців, на нього обрушився шквал критики.

Сербія не боялася і більш серйозних загроз і звинувачень, ніж тих, що озвучив український посол

«Я хочу чітко сказати, що Сербія поважає територіальну цілісність України і відкриває справи на тих, хто бере участь в якості іноземних бойовиків в іноземних війнах. Звинувачення Україною Сербії не витримують критики, і, я сподіваюся, що кожен буде відповідати за слова. Сербія не боялася і більш серйозних загроз і звинувачень, ніж тих, що озвучив український посол», – заявив глава Міністерства закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Чому погрожує сербський найманець журналістам Радіо Свобода?

Тим часом, один з найбільш розпіарених російськими ЗМІ бойовик із Сербії, який воює на Донбасі, Деян Берич знову нагадав про себе.

Журналісти Радіо Свобода приїхали у Сербію в село Путінці – на батьківщину Берича. Тут про нього пам’ятають не як про ідеолога «русского мира», а як про горе-бізнесмена. Його фірма, яка займається заміною вікон, загрузла в боргах.

Він повинен повернути борги перш ніж повернутися

«Він не може приїхати, я б так сказав. Він повинен повернути борги перш ніж повернутися, можливо, він взяв у борг у лихварів. Не можу знати точно. Але скоріш за все справа в заборгованості перед лихварями, я так думаю», – розповів Радіо Свобода сусід Берича Небойша Чуіч.

Я добре працював, але господар і куратор мене обдурили – не хотіли платити і оформляти

Виявилося, Берич не відразу потрапив на Донбас. До поїздки на фронт бойовик працював на олімпійському будівництві в Сочі. Ось що він розповів в одному з інтерв’ю: «Я добре працював, але господар і куратор мене обдурили – не хотіли платити і оформляти. У ці дні досягла кульмінації криза в Криму. Оскільки втрачати мені було нічого, я сів в автобус і записався у добровольці».

За словами колишнього друга Берича, він заборгував 12 тисяч євро. Повернув трохи більше половини.

«Ми листувалися і він увесь час говорив: «Скоро». Я його питаю: «Ну, як скоро? Тобі ж платять». А він: «Не платять, я тут борюся, отримуємо нещасні 200 євро, за які я живу місяць», – розповідає друг Берича Влада Павлович-Паю.

Приїзд журналістів Радіо Свобода в рідне село сербського снайпера розлютив його. У відповідь він розмістив у Youtube відео звернення із погрозами: «Ви дорого заплатите за кожну брехню, яку ви сказали».

У своєму десятихвилинному ролику Берич багато погрожував журналістам: «Якщо справа дійде до цього, влада Сербії зміниться, панове зі «Свободи», які там були, ви заплатите за це».

Однак досі так і не відповів своєму колишньому другу: коли поверне гроші?

Ми займаємося гуманітарною допомогою для дітей Донбасу. Я подивлюся як можна заробити на цьому бабки

«Я його запитав: «Як ти будеш повертати мені борг?». А він: «Знаєш, тут є варіанти. Ми займаємося гуманітарною допомогою для дітей Донбасу. Ми їм роздаємо, але залишається і нам. Я подивлюся як можна заробити на цьому бабки», – розповідає Влада Павлович-Паю.

Відносини Сербії і України

Цього року Сербія виступила проти продовження санкцій для Росії. А також приймала делегацію з анексованого Криму.

З одного боку вони хотіли б – просити Європу про допомогу і дивитися на Захід. А з іншого – зберегти відносини з Росією

«Нинішньому політичному керівництву, яке намагається бути на такому геополітичному шпагаті, з одного боку – просити Європу про допомогу і дивитися на Захід. А з іншого – вони б хотіли зберегти відносини з Російською Федерацією, отримувати кредити, провести військову модернізацію і так далі», – зазначає директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

Водночас, в українському МЗС не вважають відносини з Сербією натягнутими.

«Але у нас є питання до сербського керівництва. Там є чимало сербських бойовиків, які воювали на Донбасі. Є такі? Є. Чи маємо ми розмовляти з сербами стосовно цього? Маємо розмовляти», – зауважив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За останніми даними посольства України в Сербії, на Донбасі сербських бойовиків стало ще більше. Місяць тому в списках їх було триста, тепер – майже чотириста.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: