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04 Грудень 2017, Київ 14:21
Політика

Помста за правду. Сербський бойовик погрожує журналістам Радіо Свобода

Деян Берич, сербський бойовик

Новий поворот у справі сербських найманців. Після публікації матеріалу Донбас.Реаліі один з бойовиків почав відкрито погрожувати редакції. У той же час український посол в Сербії звинуватив сербську владу в тому, що вони йдуть на поводу у Росії і дають можливість вербувати нових найманців. Журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії – про несподіване продовження сербської історії.

Новий поворот у скандальній історії сербських бойовиків на Донбасі. Вони їдуть з Сербії на Донбас – і поповнюють ряди бойовиків, заздалегідь знаючи, що на Батьківщині за це не покарають.

«За останні три роки лише один громадянин був засуджений за участь на боці бойовиків у війні на Донбасі, і навіть у цьому випадку покарання було умовним», – зазначив посол України в Сербії Олександр Александрович.

Олександр Александрович
Олександр Александрович

За те, що посол України звинуватив владу Сербії в бездіяльності по відношенню до сербських найманців, на нього обрушився шквал критики.

Сербія не боялася і більш серйозних загроз і звинувачень, ніж тих, що озвучив український посол
Івіца Дачич

«Я хочу чітко сказати, що Сербія поважає територіальну цілісність України і відкриває справи на тих, хто бере участь в якості іноземних бойовиків в іноземних війнах. Звинувачення Україною Сербії не витримують критики, і, я сподіваюся, що кожен буде відповідати за слова. Сербія не боялася і більш серйозних загроз і звинувачень, ніж тих, що озвучив український посол», – заявив глава Міністерства закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

Сербські найманці на Донбасі
Сербські найманці на Донбасі

Чому погрожує сербський найманець журналістам Радіо Свобода?

Тим часом, один з найбільш розпіарених російськими ЗМІ бойовик із Сербії, який воює на Донбасі, Деян Берич знову нагадав про себе.

Сербський бойовик Деян Берич передає «привіт» уряду Сербії (справа)
Сербський бойовик Деян Берич передає «привіт» уряду Сербії (справа)

Журналісти Радіо Свобода приїхали у Сербію в село Путінці – на батьківщину Берича. Тут про нього пам’ятають не як про ідеолога «русского мира», а як про горе-бізнесмена. Його фірма, яка займається заміною вікон, загрузла в боргах.

Він повинен повернути борги перш ніж повернутися
Небойша Чуіч

«Він не може приїхати, я б так сказав. Він повинен повернути борги перш ніж повернутися, можливо, він взяв у борг у лихварів. Не можу знати точно. Але скоріш за все справа в заборгованості перед лихварями, я так думаю», – розповів Радіо Свобода сусід Берича Небойша Чуіч.

Небойша Чуіч
Небойша Чуіч
Я добре працював, але господар і куратор мене обдурили – не хотіли платити і оформляти
Деян Берич

Виявилося, Берич не відразу потрапив на Донбас. До поїздки на фронт бойовик працював на олімпійському будівництві в Сочі. Ось що він розповів в одному з інтерв’ю: «Я добре працював, але господар і куратор мене обдурили – не хотіли платити і оформляти. У ці дні досягла кульмінації криза в Криму. Оскільки втрачати мені було нічого, я сів в автобус і записався у добровольці».

За словами колишнього друга Берича, він заборгував 12 тисяч євро. Повернув трохи більше половини.

«Ми листувалися і він увесь час говорив: «Скоро». Я його питаю: «Ну, як скоро? Тобі ж платять». А він: «Не платять, я тут борюся, отримуємо нещасні 200 євро, за які я живу місяць», – розповідає друг Берича Влада Павлович-Паю.

Влада Павлович-Паю
Влада Павлович-Паю

Приїзд журналістів Радіо Свобода в рідне село сербського снайпера розлютив його. У відповідь він розмістив у Youtube відео звернення із погрозами: «Ви дорого заплатите за кожну брехню, яку ви сказали».

У своєму десятихвилинному ролику Берич багато погрожував журналістам: «Якщо справа дійде до цього, влада Сербії зміниться, панове зі «Свободи», які там були, ви заплатите за це».

Однак досі так і не відповів своєму колишньому другу: коли поверне гроші?

Ми займаємося гуманітарною допомогою для дітей Донбасу. Я подивлюся як можна заробити на цьому бабки
Влада Павлович-Паю

«Я його запитав: «Як ти будеш повертати мені борг?». А він: «Знаєш, тут є варіанти. Ми займаємося гуманітарною допомогою для дітей Донбасу. Ми їм роздаємо, але залишається і нам. Я подивлюся як можна заробити на цьому бабки», – розповідає Влада Павлович-Паю.

Відносини Сербії і України

Цього року Сербія виступила проти продовження санкцій для Росії. А також приймала делегацію з анексованого Криму.

З одного боку вони хотіли б – просити Європу про допомогу і дивитися на Захід. А з іншого – зберегти відносини з Росією
Віталій Кулик

«Нинішньому політичному керівництву, яке намагається бути на такому геополітичному шпагаті, з одного боку – просити Європу про допомогу і дивитися на Захід. А з іншого – вони б хотіли зберегти відносини з Російською Федерацією, отримувати кредити, провести військову модернізацію і так далі», – зазначає директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

Віталій Кулик
Віталій Кулик

Водночас, в українському МЗС не вважають відносини з Сербією натягнутими.

«Але у нас є питання до сербського керівництва. Там є чимало сербських бойовиків, які воювали на Донбасі. Є такі? Є. Чи маємо ми розмовляти з сербами стосовно цього? Маємо розмовляти», – зауважив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Сербські бойовики на Донбасі
Сербські бойовики на Донбасі

За останніми даними посольства України в Сербії, на Донбасі сербських бойовиків стало ще більше. Місяць тому в списках їх було триста, тепер – майже чотириста.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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