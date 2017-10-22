Сербські найманці на Донбасі: як Росія вербує сербів у ряди бойовиків

Сербський десант в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР». У Службі безпеки України заявили про триста «солдатів удачі» з Сербії, які воювали або продовжують воювати на Донбасі. Назвали навіть конкретні прізвища і тепер чекають реакції балканських колег. Чи збирають сербські правоохоронні органи досьє на своїх громадян? І що привело останніх в Донецьк і Луганськ, з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Вони передають вітання, не випускаючи з рук зброї: «Прем’єру і владі Сербії. Від братів російських»;

«Великий привіт прем’єру Сербії, спасибі за таких відмінних бійців, які воюють на боці «Новоросії», – позують на камеру бойовики.

Серб Деян Берич в угрупованні «ДНР» вже майже свій. Він – справжня зірка російського телебачення.

Про допомогу сербського снайпера дітям Донбасу зняли не один пропагандистський сюжет. Берич в Донецьку встиг навіть книгу презентувати.

Сьогодні сотні сербів записалися в ряди бойовиків. СБУ двічі передавала владі Сербії списки її громадян, які воюють на Донбасі.

«Перше інформування було влітку 2014 року. А останнє – в 2017-му році. На жаль, ми поки що не отримали жодних офіційних відповідей», – каже співробітник Центрального апарату СБУ Ігор Гуськов.

Тільки, за офіційними даними, з того боку лінії фронту воюють понад 300 сербів.

Із джерел «Донбас.Реаліі» стало відомо, як одна з груп сербів діставалася на окуповану територію. Людям оплатили переліт Белград – Москва, потім – автобус в Ростов-на-Дону. Там серби пройшли військовий інструктаж. І далі – на Донецьк. Займалася вербування громадська організація «Косівський фронт» – російська організація, яка діє на Балканах.

Прокремлівські сили впевнено почуваються в Сербії, розповідає сербський політолог.

У нас буквально сотні прокремлівських організацій, рухів, лідерів. І мені здається, що уряд Сербії їм, на жаль, потурає

«Йде дуже-дуже потужна активність насправді. У нас буквально сотні таких організацій, рухів, лідерів. І мені здається, що уряд Сербії їм, на жаль, потурає, бо їх занадто багато», – каже політолог із Сербії Венцислав Буйіч.

Так що ж змушує сербів брати участь в чужій війні? «Якби не Росія, Сербія не постала б, як держава. Одна кров, одна віра, один рід», – розмірковує сербський бойовик Радомір, який воює на Донбасі.

Радомір – більш відомий як бойовик «Грізлі» – член угруповання «Сербські гусари». У всіх сербів, які воюють тут, одна легенда, мовляв, б’ються на Донбасі за своє місто.

«Тут є Біло-Сербська держава – Слов’яносербія. Головне місто є Слов’яносербськ», – відтворює легенду бойовик «Грізлі».

Слов’яносербськ – невелике містечко в Луганській області.

– Тут оселилися слов’яни і серби. Так і вийшов Слов’яносербськ.

– А коли оселилися?

– Та десь в 1700-х роках, – розповідає місцева жителька.

Але місцеві тутешніх сербів особливо не пам’ятають.

Та хто його знає, синку, вже всі померли

«Та хто його знає, синку, вже всі померли. Так, може, й є спадкоємці, так ні. Люди похилого віку померли, а так і не знаємо», – каже літня жінка із Слов’яносербська.

У аналітиків, які досліджують питання Балканських країн, своє пояснення, чому серби масово їдуть на окупований Донбас. Вся справа в пропаганді.

Оминаючи офіційну фінансову допомогу сербському уряду, Росія фінансує своїх агентів впливу в Сербії

«Оминаючи офіційну фінансову допомогу сербському уряду, вони фінансують своїх агентів впливу в Сербії – проросійські організації, культурні центри, всілякі релігійні організації. В тому числі – парамілітарні організації, які не контролюються сербським урядом», – зазначає експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Олена Снігирь.

Експерти не виключають вербування і підготовки найманців і в самій Сербії.

Це Росія, це їхнє бажання встановити вплив на балканському півострові і вербувати нових найманців

«Це саме російська ініціатива, це саме російські інструктори. Тобто говорити, що це ініціатива Сербії, їхнє бажання поставляти найманців, я б не наважилася. Це Росія, це їхнє бажання встановити вплив на балканському півострові і вербувати нових найманців», – каже аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Курченко.

Сербська влада офіційно поки не відреагувала на запити СБУ. Не дочекалися відповіді і в українському посольстві в Сербії.

За останні три роки лише один серб був засуджений за участь на боці бойовиків у війні на Донбасі

«За інформацією посольства, за останні три роки лише один громадянин був засуджений за участь на боці бойовиків у війні на Донбасі, і навіть у цьому випадку покарання було умовним, тобто він досі лишається на свободі», – зауважив посол України в Сербії Олександр Александрович.

Незважаючи на те, що уряд Сербії ухвалив «український закон», за яким ті, хто «засвітилися» у війні на Донбасі на боці бойовиків будуть засуджені за найманство – на практиці він поки не працює.

А тим часом ряди сепаратистів на сході України поповнюються.

«По-перше, в самій Сербії – безробіття і людям робити нічого. Зайнятися нічим. Хочеться щось робити. І по-друге, це гроші, дивлячись, скільки там платять», – констатує сербський політолог Венцислав Буйіч.

І гроші найманці отримують немалі. Як відомо, в приватній російській військовій компанії Вагнера платять близько п’яти тисяч доларів.



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