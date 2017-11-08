Село Путінці в сербському регіоні Срем, усупереч тому, що може здатися, ніяк не пов’язане з Росією і її президентом Володимиром Путіним. Але саме тут народився чоловік, який через Росію дістався до України, де нині як найманець воює на боці проросійських сил на Донбасі. Деян Берич, один із найвідоміших сербів в угрупованні «ДНР», вважається там «капітаном» і героєм. У своїй рідній країні він – дрібний приватний підприємець і великий боржник. (Автори: Соня Ґочанин і Ґордана Чосич, Радіо Вільна Європа)