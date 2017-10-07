Переговори про Донбас: про що домовлялися Волкер і Сурков у Белграді

Белград – «За зачиненими дверима відбулася зустріч спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова». Цими словами деякі сербські засоби масової інформації повідомили про подію, яка відбулася в сербській столиці. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич додав ще одне: «розмови стосувалися української кризи». Не було конференції для преси, не було жодної додаткової інформації.

Газета «Бліц», уточнює, що зустрілися «жорсткий критик Росії» (Волкер) та «вірний слуга Путіна», котрого на Заході називають «прихованим автором путінизму», «темним принцем Кремля» чи «сірим кардиналом» (Сурков). Коли йдеться про Волкера, белградські ЗМІ зазначають, що він був послом США в НАТО. Цитують, між іншими, його заяву що «насильство на сході України викликала російська агресія» та що «Вашингтон ніколи не визнає входження Криму до складу Росії».

Волкер і Сурков зустрілися на «нейтральній території»​

Державне агентство «Танюг», котре відображає позицію уряду Сербії, повідомляє, що представники двох країн розмовляли про виконання Мінських угод та про «відновлення територіальної цілісності України» й додає, що розмови в Белграді були частиною багатосторонніх зусиль для подолання конфлікту. Речення про «відновлення територіальної цілісності України» прозвучало й на державному телебаченні, без коментарів та пояснень. З контексту не можна зрозуміти, чи це заявив сербський міністр Дачич, чи йдеться про вільну інтерпретацію журналістів. Оглядачі неспроможні сказати, чи на зустрічі йшлося і про Крим, чи лише про Донбас.

Рідко трапляється, що якась міжнародна подія в сербській столиці оповита такою таємницею. Оглядачі роблять висновок, що Белград успішно виконав «домашнє завдання»: на замовлення обох сторін організував зустріч далеко від очей громадськості. Вони нагадують, що Волкер відмовився поїхати до Росії, а Сурков через міжнародні санкції не може їхати до країн Євросоюзу та інших, які підтримують санкції. Сербія визнає територіальну цілісність України, але не запроваджує санкції проти Москви. Через це до Белграда часто прибувають ті російські політичні діячі, яких не пускають на Захід. Російські телевізійні канали подають розгорнуті повідомлення про такі візити й таким чином доводять своїм глядачам, що санкції неефективні, оскільки Росія має багато друзів.

Посол: про Україну не можна вирішувати без України

Волкер і Сурков вперше зустрілися наприкінці серпня в Мінську, також за зачиненими дверима. Деякі сербські оглядачі їхню другу зустріч бачать як доказ, що Вашингтон і Москва шукають шляхи для подолання «української кризи» без участі Євросоюзу, який також перебуває в кризі.

Україна буде знати, про що домовилися співрозмовники. Ніщо про Україну не можна вирішити без України

Посол України в Белграді Олександр Александрович для сербського телевізійного каналу «Н1» заявив, що «Україна буде знати, про що домовилися співрозмовники». Він уточнив, що «західні друзі завжди дають повну інформацію», про що вони розмовляють з росіянами, й додав: «Ніщо про Україну не можна вирішити без України».

Керівник белградського Центру євроатлантичних студій Єлена Мілич висловила припущення, що американська сторона на белградській зустрічі очікувала від Росії зʼясування її ставлення до розташування міжнародних миротворчих сил на Донбасі.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, що введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

У результаті бойових дій на Донбасі між підтримуваними Росією бойовиками та українськими Збройними силами від квітня 2014 року загинуло понад 10 тисяч людей.