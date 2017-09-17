«Іноземний десант»: псевдожурналісти на Донбасі

Вони називають себе «репортерами», але їхні матеріали далекі від стандартів журналістики. Вони кажуть, що «від душі» вболівають за Донбас, але своїми матеріалами підливають масло у вогонь, який розпалили бойовики на сході України. Що роблять іноземці по іншу сторону лінії фронту, озброївшись відеокамерами? І навіщо зазивають співвітчизників на чужу війну. Це з'ясовували Донбас.Реалії.

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Іноземці – часті гості на окупованій частині Донбасу. Із самого початку бойових дій вони приїжджають по одному або групами на території, які контролюють угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

Одній з таких делегацій з Італії 2015 року тоді ще живий ватажок батальйону «Привид» Олексій Мозговий особисто проводив екскурсію.

Одні – приїжджають і виїжджають. Інші – залишаються. Іноді навіть поповнюють ряди бойовиків.

«Американський герой» та книга спогадів бойовика на Донбасі

На цьому відео бойовик «Альфонсо» з Колумбії пробує себе як репортера – бере інтерв'ю у іншого бойовика зі США з позивним «Техас». Бойовик докладно розповідає про своє життя на чужій землі.

«Головне мати досить куль і досить хоробрості – і це все, що потрібно», – розповів в інтерв'ю американський бойовик «Техас».

Бойовики «Техас» і «Альфонсо» вже звикли працювати на камеру. Обох часто можна побачити в пропагандистських сюжетах на російському телебаченні. Про них кажуть як про «героїв», які не побоялися показати своє обличчя, незважаючи на ризик потрапити на лаву підсудних у себе на батьківщині.

Колишній лісоруб Рассел Бентлі, а пізніше – ще й бойовик «Техас», який, за його твердженням, півроку воював на Донбасі на стороні бойовиків, любить співати і не проти демонструвати це на камеру пропагандистським медіа. Крім того, він сам знімав відео і викладав його на відеохостинг YouTube.



А нещодавно колишній бойовик захотів написати книгу спогадів про перебування на Донеччині. Навіть оголосив в інтернеті збір грошей, щоб видати свої враження про Донбас. Але його оголошення вчасно заблокували, тож досягти «мрії» не вдалося.

В інтерв'ю британському блогеру Ґрему Філліпсу «Техас» назвав себе «інформаційним воїном». Виявляється, обидва поважають «творчість» один одного.

«Дуже радий з тобою познайомитися. А я дивлюся твої репортажі. Я тут частково завдяки тому, що дивився твої ролики в США», – сказав «Техас» під час зустрічі з Філліпсом.



На думку грецького журналіста українського походження Костаса Онисенка, діяльність таких псевдо-журналістів передусім покликана зробити їх впізнаваними.

Їхня мета – заробити гроші і стати знаменитими

«Можливо, є люди, які люблять ризик, адреналін і тому туди їздять. Але більшість не просиділа би там ані 2, ані 3 місяці. Не тому, що там складно працювати, а тому, що у них не було б грошей на це. Їхня мета, може, на особистому рівні – це заробити гроші, прославитися і стати знаменитими», – каже Костас Онисенко.

Пропагандист з Британії

Британець Ґрем Філліпс, який називає себе «журналістом», бойові дії на Донбасі з перших днів висвітлює по-своєму, не приховуючи дружби з бойовиками. Він пив за здоров'я іменинника під оплески ватажка угруповання «ДНР» Захарченко. І робив селфі з ватажками угруповань.

За три роки війни Ґрем Філліпс побував майже скрізь на окупованій частині Донбасу й відзняв чимало відеоматеріалу. Повз нього не пройшли ані уроки в школах, ані екскурсія хлібзаводом.

15 лютого 2015 року блогер знімав черговий пропагандистський ролик у районі Дебальцева. Тоді він навіть не підозрював, що одночасно фіксує вагомі докази участі Росії в конфлікті на сході України. Своє відео він записує, проїжджаючи повз три танки Т-72БЗ.

Минулого року під час обміну полоненими між українською стороною і бойовиками на сході України Філліпс принижував звільненого українця Володимира Жемчугова, який з полону повернувся з тяжкими пораненнями. Це викликало осуд, і невдовзі у Facebook прем’єр-міністра Великої Британії Терезу Мей закликали розслідувати діяльність Філліпса в Україні й покарати його за проросійську пропаганду.

На Заході мало людей довіряють такій інформації. Маніпуляції видно одразу

«Це досить маргінальна ніша. Ми тут, в Україні, це сприймаємо дуже близько до серця. Але на Заході, в ЄС, дуже мало людей довіряють такій інформації. Тому що маніпуляції насправді видно одразу», – зауважує директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Американський стрингер

В одному окопі з британцем – його американський «колега» Патрік Ланкастер. Свої репортажі він відкрито розміщує у себе на сторінці у Facebok. Майже на кожному відео американець перебуває ​пліч-о-пліч з бойовиками.

Ці траншеї проходять через мінне поле. «Лайкайте», діліться і підписуйтесь на мій канал

«Всі ці траншеї проходять через мінне поле. Якщо вам сподобалося те, що ви побачили, «лайкайте», діліться і підписуйтесь на мій канал», – заохочує стрингер до перегляду своїх відео.

У підконтрольних бойовикам ЗМІ і Ланкастера, і Філліпса представляють як «іноземних журналістів», які нібито «допомагають» «республікам».

Плани «​репортерів»​ і бойовиків на Донбасі

Нещодавно Філліпс повідомив у соцмережах, що їде і тимчасово припиняє знімати сюжети про Донбас. Проте у британця з'явилася наречена з Луганська – про це одразу ж повідомили російські ЗМІ. Тож невідомо, чи він їде надовго.



Американець Ланкастер нещодавно одружився на донеччанці, сім'я з'явилася також і у бойовика «Альфонсо». А «Техас» повідомив про те, що збирається «одружитися на красивій жінці з «Новоросії» та відкрити ресторан мексиканської кухні в Донецьку.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: