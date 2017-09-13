(Друкуємо мовою оригіналу)

Памятники и мемориалы «ополченцам, погибшим от карателей киевского режима», статуи ангелов и кресты для защитников псевдореспублик, памятные доски «героям ДНР», которые «отдали жизнь за свободу Донбасса»... Это и есть монументальная пропаганда на оккупированных территориях, которой с каждым днем в городах и селах становиться все больше. Более того, в отличии от газет и телевидения, пропаганда через монументы более долговечна. Как новые постаменты влияют на сознание населения, и какова их судьба?

«На входе одной из школ Донецка усилиями батальона «Легион» появилась мемориальная доска, посвященная бойцу-герою так «Новоросии», который погиб при освобождении города Дебальцево...» – кадры с таких мероприятий частое явление на телевидении на оккупированной части Донбасса.

«Любые проявления визуального искусства здорово меняют представления человека о том мире и о том историческом времени и тех событиях, в которых он живет. Особенно, если это все реализовано в среде его повседневной жизни – в городе, в селе, на его любимых улицах, возле его дома, работы», – говорит социальный психолог Ольга Духнич. Действовать на мировосприятие людей так – довольно эффективно, отмечает она.

На оккупированных территориях местная пропаганда старается всячески узаконить или легитимировать для жителей этих областей некую историю избранности, автономии этих территорий

«Человек идет на работу, видит какие-то памятники, мемориальные доски и постепенно привыкает к тому, что эти памятники говорят что-то о месте, где он живет. Если мы говорим о ситуации на оккупированных территориях Луганской и Донецких областей, то понятно, что местная пропаганда старается всячески узаконить или легитимировать для жителей этих областей некую историю избранности, автономии этих территорий», – говорит социальный психолог Ольга Духнич.

​За три года – 150 новых памятников

Радио Донбасс.Реалии подсчитало: с 2014 года в неподконтрольной Украине части Донбасса открыли более 150 мемориальных знаков и памятных табличек. В основном это монументы погибшим мирным жителям, боевикам, «доблестным защитникам республики», а также советским солдатам, пилоткам, коммунистическим звездам с надписями «фашизм не пройдет».

Это попытка, если можно выразиться метафорически, «пометить территорию». Там, где эти памятники и мемориальные доски есть, – там территория «ЛДНР».

«Это попытка, если можно выразиться метафорически, «пометить территорию». Там, где эти памятники и мемориальные доски есть, – там территория «ЛДНР». Где их нет, там, соответственно – территория Украины», – рассуждает историк Сергей Громенко.

Намеренно каменные плиты с именами боевиков располагают возле мемориалов воинов, погибших во Второй мировой войне – к примеру, могилы бойцов незаконных вооруженных формирований появились рядом с могилами советских солдат на знаменитой Савур-Могиле. Сергей Громенко считает: делают это, чтобы создать единую ментальную и скульптурную композицию, делая видимость, что продолжают борьбу с нацистами.

«В первую очередь, для пропагандистов, во-вторых, для тех, кто верит в эту пропаганду, потому что таких также немало, нынешняя война России против Украины – это завершение, доигрывание, довойовывание той войны, которую по каким-то причинам не довоевали в 1945 году», – отмечает историк.

В декабре 2015 года в оккупированном боевиками Луганске установили памятник советскому диктатору Сталину. Бюст ему и торжественные речи: на открытии – местные коммунисты и «делегация из России».

«Сегодня мы открываем первый в Донбассе памятник генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу Сталину. Имя этого человека очень знаменательно для нас, так как народ Донбасса стал на защиту интересов «русского мира». Мы продолжатели того дела победы, которое начал советский народ в 1941 году, когда боролся с фашистскими захватчиками, и в 1945-м, когда он победил. Победа будет за нами», – заявил луганский коммунист.

За период оккупации российские общественные деятели и скульпторы неоднократно присылали Донецку в дар бюсты советских ВДВшников, памятники святых Русской православной церкви, поклонные кресты в знак дружбы, трогательную скульптуру «Детям Донбасса, детям войны». Подобные подарки реализуются через проект «Аллея российской славы», которые декларирует своей единственной целью «возрождение патриотического духа народа российского». Интересно, что главный партнер проекта – организация «Росвоинцентр» при российском правительстве и Военно-историческое общество России.

​Почему в памятниках используют так много детских образов?

«Живущему на оккупированных территориях важно иметь представление о мифе, что герои «ДНР» существуют и они хорошие, а «украинские каратели» плохие. Как это лучше сделать? Они пытаются это завязать на жизни мирного человека, потому что, когда существуют памятники военным или мемориальные доски, военных не так жалко, как мирных жителей, особенно детей. Поэтому понятно, когда человек идет и говорит, что здесь погиб ребенок или некая семья, то очень сильные эмоциональные переживания закрепляются в его памяти. Он еще более укрепляется в тех идеях, которые ему пытаються навязать», – комментирует Ольга Духнич.

По словам, социального психолога, сейчас время на вес золота. Чем больше времени проходит, тем больше навязанные истории, мифы, нарративы приживаются, человек к ним адаптируется. Подобная ситуация уже имела место в Крыму.

В Крыму очень много городов, которые были крымско-татарскими городами с мечетями, другими визуальными символами крымскотатарской культуры. Однако в 30-х годах все эти мечети были снесены

«В Крыму очень много городов, которые были в конце XIX – в начале ХХ века крымско-татарскими городами с мечетями, другими визуальными символами крымскотатарской культуры. Однако в 30-х годах все эти мечети были снесены, на их месте были поставлены коммунистическо-социалистические памятники, привезены люди из других частей Советского Союза, крымские татары депортированы. В результате к 2000 годам оказалось, что никто из переселенных в 40-е годы людей, живущих в Крыму, не знал, что города, в которых они живут, – крымскотатарские».

По мнению Сергея Громенко, по окончанию военного конфликта люди из оккупированных территорий столкнуться с весьма сложными ментальными проблемами, поэтому, вероятнее, памятники, поставленные при группировках «ДНР» и «ЛНР», будут демонтированы. Это будет похоже на декоммунизацию, считает историк.

«Я думаю, что нечто подобное ожидает Донбасс после освобождения, то есть советские памятники воинам Красной Армии будут передвинуты в мемориальные парки и на кладбища. А памятники, которые поставлены после 2014 года, будут демонтированы», – считает Сергей Громенко.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)