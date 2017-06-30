Лина Бабич

(Друкуємо мовою оригіналу)

С начала вооруженного конфликта наружная реклама в Донецке перестала выполнять свою основную функцию, а именно, приносить денежный доход. Так же, как в СРСР, здесь господствующее место заняла политическая реклама, которая в комплексе с агитацией и пропагандой в СМИ склоняет население на сторону группировки «ДНР». Журналист Радио Донбасс.Реалии посмотрел, какой политической пропагандой заклеен ныне неподконтрольный город.

Городские бигборды в течение трех лет оккупации продолжают быть площадкой пропаганды донецких псевдоминистерств и главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко.

Поскольку коэффициент коммерческой рекламы по городу весьма невелик, пустующие полотна решили попеременно заклеивать агитационными плакатами, призывами и поздравлениями к праздникам, которые висят месяцами, а порой – и целый год. Сейчас центр города широко увешан праздничными плакатами в черно-сине-красных тонах ко «Дню республики», который на подконтрольной «ДНР» территории отмечался 11 мая, и Дню победы – с использованием советских символов и «георгиевской ленты».

Похоже, нетронутыми вывески проживут до зимы, ведь на улицах Донецка все еще представлены старые цитаты Захарченко о «праймеризе» и «судьбе Донбасса».

На территории, подконтрольной «ДНР», также запустили серию реклам-плакатов под лозунгом «Республика – это мы», которые демонстрируют фотографии пожарников, строителей, учителей и врачей и людей других профессий.

Однако есть рекламные баннеры, которым повезло меньше. Они ободраны, пусты или же вообще уничтожены.

Десятки спиленных труб и массивных бетонных оснований со штырями свидетельствуют о бывших здесь раньше рекламных конструкциях. Представители группировки «ДНР» по местным телеканалам пояснили это так: переизбыток рекламных баннеров отвлекает водителей и представляет опасность на дороге.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)