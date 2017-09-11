«НКВД» повертається. Як експериментують над молоддю в окупації?

Поки на окупованому Донбасі тренуються – як протистояти миротворчим місіям. Ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» Плотницкий і Захарченко роблять ставку на місцеву молодь, адже за допомогою юних і завзятих активістів можна тримати в страху кого завгодно, навіть «депутатів» і «міністрів». Але чи охоче молодь непідконтрольної частини Донбасу бере участь в ідеологічних проектах бойовиків? І звідки в окупації взявся «НКВД»? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Молодіжні рухи угруповань «ДНР» і «ЛНР» вчаться протистояти «озброєним миротворцям». Відео торішнє, але актуально і сьогодні.



«Ми готові до будь-яких подій і будемо йти до кінця! Ми – один за всіх! І всі за одного!», – вигукує молодь.



«Молода гвардія» в окупованому Луганську і «Молода республіка» в окупованому Донецьку – юнацькі клони дорослих «партійних організацій» угруповань «ЛНР» та «ДНР». Активісти так званих «молодіжок» активно з’являються в місцевих і російських медіа. Флешмоби, антиукраїнські мітинги і навіть – акції зі знищення портретів небажаних журналістів.



«До Києва звалив – зганьбив сім’ю! До Києва звалив – зганьбив сім’ю!», – такі вигуки супроводжують дійство.



На акції зганяють студентів – за рознарядкою, каже блогер Денис Казанський. І тут бойовики не винайшли нічого нового, додає він.

Це йде ще з «совка» і регіонали активно цим користувалися. Але тоді можна було саботувати, а зараз це небезпечно

«Це йде ще з «совка», і регіонали активно цим користувалися. Я сам був студентом і пам’ятаю ті часи, коли виганяли, намагалися виганяти на мітинги, видавали прапори «за Януковича» і так далі. Але тоді дійсно можна було саботувати, просто взяти і не піти. А зараз це небезпечно наслідками», – зазначає блогер з Донецька Денис Казанський.

Але є і ті, хто йде в молодіжні організації бойовиків добровільно.



Журналіст з Донецька Артем Фурманюк розповідає: молодіжні лідери змінюються часто. Для них це – перш за все спосіб зробити вдалу «чиновницьку» чи «партійну кар’єру».

Кіосев був одним з тих, хто прямо говорив: хочуть жити в «ДНР», але отримувати збираються українські дипломи

«Там, до речі, історія цікава була з виступом Микити Кіосева (місцевим активістом – ред.), коли вирішували, що робити з його медуніверситетом. Він був одним з тих, хто прямо говорив, що вони хочуть жити в «ДНР», але отримувати вони збираються українські дипломи. Це стосується принциповості і всього іншого», – каже журналіст Артем Фурманюк.

Риторика молодіжних організацій угруповань «ЛНР» та «ДНР» – повна копія пізнього СРСР. Таврують умовний «захід» – Україну. І шанують «нових героїв». Наприклад, убитих в тилу «Моторолу» і «Гіві».

Це – головне, це – та бомба, яку вони хочуть закласти в майбутньому під Україну

«Це – пріоритет, це – вклад в майбутнє. Тобто, вони можуть заощадити на пайку для бойовиків, вони можуть зекономити на пенсіонерах, вони можуть заощадити на своїх «адміністративних органах влади», але пропаганда серед підростаючого покоління – це ключ до всього. Це – головне, це – та бомба, яку вони хочуть закласти в майбутньому під Україну», – наголошує політолог Кирило Сазонов.

Що думають жителі окупованого Донецька про ідеї бойовиків?

А ось звичайні жителі Донецька до політичних акцій молоді, яка підтримує бойовиків, байдужі, але не проти самих організацій.

«Звичайно потрібні! А чим повинні займатися? Наведенням ладу в мізках молоді!», – вважає донеччанка.

Принаймні, щоб не тинялися на вулиці. Тому що сидять по під’їздах, по крамницях. І я їх не звинувачую, їм просто нікуди подітися

«Принаймні, щоб не тинялися на вулиці. Тому що сидять по під’їздах, по крамницях. І я їх не звинувачую, їм просто нікуди подітися», – каже інша місцева жителька.

«Знову ж, молодь різна. Вистачає відморозків, наркоманії. А є організації, які можуть подати приклад», – зазначає житель Донецька.

«Спортом потрібно займатися молоді більше. Чим більше – тим краще!», – каже жінка із Донецька.

Але завдання «молодіжок» бойовиків від спорту далекі. У Луганську ватажок місцевих бойовиків Плотницкий оголосив про створення нового молодіжного проекту зі старою назвою: «Молодь сказала, що так буде правильно, креативно і обґрунтовано. Назвали вони свій проект «НКВД». Тобто «Народний контроль вільного Донбасу».

За задумом, «НКВД» буде вести інформаційну війну і вишукувати окремі недоліки в роботі «чиновників» на підконтрольній угрупованню «ЛНР» території.

«Коли цей проект почне працювати, то ви дуже багато цікавого дізнаєтесь про свої «міністерства», про своїх співробітників», – сказав Плотницький.

Інструменти сучасні, а методи радянські



Смартфон і відеокамера – інструменти сучасні, цілі та методи – з радянського минулого.

Але культ донощиків, особливо серед молоді, як при Сталіні, створює прекрасну основу

«Їм, в принципі, не потрібні докази і справедливі пошуки нелояльних людей. Визнання вибивають як завгодно, неугодних легко вбивають. Плотницкому чи цього не знати? Але культ донощиків, особливо серед молоді, як при Сталіні, створює теж прекрасну основу. Людина, яка доносить владі, вважає цю владу сакральною, вважає її своєю», – пояснює Кирило Сазонов.

Офіційно до молодіжних організацій бойовиків входять десятки тисяч жителів непідконтрольних територій. І наслідки ідеологічної обробки будуть відчуватися ще довго, каже Фуманюк.

Вони на цьому виростуть і будуть тримати дулю в кишені у будь-якому випадку. Це дуже небезпечно

«Припустимо, через три чи чотири роки Донбас повертається. Вони на цьому виростуть і будуть тримати дулю в кишені у будь-якому випадку, при будь-якому розкладі. Це дуже небезпечно, це загрожує гуманітарною катастрофою», – наголошує журналіст Артем Фурманюк.

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