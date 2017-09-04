Приватні армії Росії: війна за гроші та розправи над «негідними» на Донбасі

Вони воюють не за ідею «русского мира», а за гроші. «Вагнер», «МАР», «Єноти», «Слов’янський корпус» – це лише невеликий перелік так званих приватних військових компаній з Росії, які відзначилися на Донбасі. Такі підрозділи зазвичай займаються відпрацюванням нових військових технологій. Але іноді стають знаряддям розправи над «негідними» бойовиками – такими, що вийшли з-під контролю. Але навіть такі «комерційні військові» потрапляють до луганських та донецьких в’язниць. Ще один важливий розділ гібридної війни – у розслідуванні «Донбас Реалії».

​

«Зарплата – від 2,5 до 6 тисяч доларів на місяць». Саме стільки пропонують за виконання обов’язків «командира розвідників Росії на Донецькому напрямку» в одній із російських так званих приватних військових компаній. Це дані з анкет найманців, які відзначилися в боях на окупованому Донбасі та в Сирії (дані опинилися в розпорядженні програми «Донбас.Реалії»).

«Зелені чоловічки» тоді ще нікому не відомих так званих приватних військових компаній стали першим доказом присутності російських військових спочатку в Криму, а потім і на сході України.

«Приватна військова компанія «МАР» ввела в український жаргон фразу «За поребрик!», – каже представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

Кремлю вигідно мати кишенькові армії в гарячих точках – військовий оглядач

Міжнародна розвідувальна служба «Інформнапалм» ідентифікувала не менше десяти так званих ПВК (приватних військових компаній), які відзначилися на Донбасі. Серед них, зокрема, компанії «Вагнера», «МАР», «E.N.O.T. Corp» та «Слов’янський корпус». Від початку окупації вони стали основною ударною силою гібридної агресії. У кожній із цих компаній – свої прапори, знаки відмінності та навіть талісмани: наприклад, іграшковий єнот «E.N.O.T. Corp».

У цій компанії сповідують радикально праві погляди. «Єнотівці» були активні і в самій Росії – у складі угруповання «Світла Русь» влаштовували облави на працівників-нелегалів.

Кремлю вигідно мати кишенькові армії такого типу в гарячих точках, каже російський війковий оглядач.

Міністерство оборони може завжди сказати, що ми нічого не знаємо, це не наші втрати

«Це дешевше і менше відповідальності. Міністерство оборони може завжди сказати: нічого не знаємо, це не наші втрати», – зауважує російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

Знаряддя розправи з «негідними»

Таких приватних військових дуже скоро стали побоюватися різні угруповання бойовиків на Донбасі. Члени так званих ПВК стали певного роду зброєю боротьби з «негідними» польовими командирами. Зокрема, саме «E.N.O.T. Corp», за даними розвідувальної служби «Інформнапалм» зачищав козицинських козаків. «Приватних військових спеціалістів із Росії» зараз остерігається навіть російський полковник Ігор Гіркін (Стрєлков), який командував угрупованнями бойовиків у перші місяці війни.

Куди мені повертатися, на підвал відразу?

«Куди мені повертатися, на підвал відразу? Чи повторити долю Мозгового, убитого «невідомою українською ДРГ»? Хоча будь-який ідіот, вибачте, знає, що до цього має стосунок пан Плотницький. А також чудовий підрозділ ПВК «Вагнер», – заявив Гіркін в телевізійному інтерв’ю.

За інтерв’ю – до луганської в’язниці

Тим не менше, не у всіх російських найманців з ПВК військова кар’єра на Донбасі склалася успішно. Колишній найманець В’ячеслав Ісаєв в ексклюзивному інтерв’ю російському телеканалу «Дождь» розповів у подробицях, чим займаються подібні комерційні військові компанії на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Були підрозділи, які не воювали, а вивозили метал. Крали людей. Вибивали з них гроші та майно

«Звернувся до приватної військової компанії. Ми зібралися в Пітері, в конторі. Нас озброїли екіпіруванням. Зброю ми отримували вже у Ростові. Були такі підрозділи, які не воювали, а займалися тим, що вивозили метал. Тобто збагачувалися. Викрадали людей. Уявляєте? Вибивали з них гроші та майно», – розповів Ісаєв в інтерв’ю.

У 2015 році, після скандального інтерв’ю колишній найманець зник. Але «Донбас.Реалії» знайшли свідка, який пізніше бачив Ісаєва в луганській в’язниці. Луганська журналістка Марія Варфоломеєва, яка більше року провела у полоні угруповання бойовиків «ЛНР», розповідає, що Ісаєв сидів у сусідній камері з нею.

«Я з ним познайомилася там, і він мені розповідав про це інтерв’ю. Тобто, його за це інтерв’ю і посадили! Він приїхав по-чесному, знову повернувся на Донбас до своєї нової дружини в Луганську, і він думав далі спокійно жити і ніде не воювати, жити собі спокійно своїм життям. Він не думав, що з ним так вчинить його рідна так звана влада», – каже вона.

ПВК самі можуть стати об’єктами ліквідації – Макарук

Російські приватні військові компанії так чи інакше досі присутні на Донбасі. Однак, з місцевими бойовиками вже не конфліктують, зауважують аналітики.

«Зараз все це закінчилося, зараз дуже чітка система командування, яка зводиться до штабу армії в Новочеркаську», – каже російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

Під єдиним військовим командуванням і місцеві бойовики, і найманці з російських ПВК вишикувалися в одну чітку гібридну структуру. Чи означає це, що Захарченко та Плотницький не стануть об’єктами ліквідації, як бойовики «Бетмен» або Мозговий?

Я б на місці приватних військових компаній переживав, щоб вони самі не стали об’єктами ліквідації

«Я б на місці приватних військових компаній переживав, щоб вони самі не стали об’єктами ліквідації, оскільки вони багато знають, а є така стара приказка «немає людини, немає проблеми». Є ж закон Росії, який ніхто не скасовував – про незаконні збройні формування, так?», – зауважує представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.​

Свідоцтва участі незаконних приватних військових компаній з Росії у війні проти України активісти передають для подальшого звернення до міжнародних судів. А тим часом, кремлівські чиновники, публічно роздають нагороди командирам колишніх «зелених чоловічків».

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: