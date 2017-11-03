Чи оголосить Белград персоною нон-ґрата посла України в Сербії?

Белград готовий оголосити персоною нон-ґрата посла України в Сербії Олександра Александровича, оскільки деякі його заяви не сподобалися сербським урядовцям. Державний секретар МЗС Сербії ІвіцаТончев поведінку українського посла назвав неприпустимою. Державне агентство «Танюґ» уточнює, що йдеться про «останнє попередження» дипломатичному представнику України.

Український посол Олександр Александрович часто виступає в пресі з авторськими текстами та дає інтервʼю засобам масової інформації. Він не раз реагував з приводу окремих матеріалів у сербській пресі та з приводу заяв тамтешніх політичних діячів, зокрема у випадках, коли серби їздили в Крим або на Донбас й надавали підтримку проросійським бойовикам. Те, про що зазвичай говорять за зачиненими дверима, далеко від очей громадскості, український дипломат говорить відверто, перед камерами й мікрофонами.

Коли йдеться про Крим, він відкидав твердження про приєднання й наполягав на тому, що йдеться про окупацію. Так само, він спростовував заяви про «громадянську війну на сході України» й уточнював, що йдеться про сепаратизм за військової й політичної підтримки Москви.

Посол: Росія використовує Сербію проти Європи

Упродовж цього року посол зробив кілька заяв, що стосувалися тиску Москви на Сербію та російського впливу на сербську політику. Його інтервʼю інтерент-виданню BIRN цього тижня викликало низку обурень. Олександр Александрович сказав, що Росія використовує Сербію «як ще один інструмент для знищення Європи», тої самої Європи, в котрій серби бажають студіювати й працювати. «Це не має жодного сенсу», – сказав посол. Він нагадав, що західні урядовці через те вимагають від Сербії, щоби вона не сиділа на двох стільцях.

Сербським урядовцям не сподобалася така заява, котру нещодавно в Белграді зробив заступник помічника держсекретаря США Гойт Браян Йі. Вони тоді промовчали, а коли ці слова процитував український дипломат, сербський міністр закордонних справ Івіца Дачич сказав: «Коли хтось вимагає від нас, щоби ми не сиділи на двох стільцях, то він, властиво, намагається забрати наш стілець, щоби ми провалилися. Тому не треба, щоби ми звертали увагу на таку критику. Ми повинні брати до уваги те, що є нашим національним й державним інтересом».

Сербський міністр при цьому не назвав ні американського ні українського дипломата.

Проросійськи налаштованих сербів обурили й слова Олександра Александровича про те, що українці не приїжджають до Сербії, щоби вбивати сербів, так як це роблять сербські найманці на Донбасі. Словом, посол не сказав нічого, що серби не знають. Сказав те, чого вони не хочуть чути.

На Донбасі воюють близько 300 найманців із Сербії – дані СБУ

Белградська газета «Бліц» наприкінці жовтня повністю передрукувала обширний матеріал Радіо Свобода про сербських бойовиків, що воюють проти України. Матеріали сербських журналістів на цю тему друкують дуже рідко. На думку деяких оглядачів, мовчання не є випадковим. Вони припускають, що влада рекомендує чи вимагає не згадувати цю – неприємну для неї – тему. Деякі сербські газети оприлюднили матеріал СБУ, згідно з яким проти України на Донбасі нині воюють приблизно 300 найманців із Сербії.

Щодо посла України в Белграді, експерти уточнюють, що проти нього можуть застосувати й так зване «мʼяке видворення»: відмовити йому у зустрічі з урядовцями будь-якого рівня. В такому статусі вже шість місяців перебуває Ілір Бочка, посол Албанії в Сербії.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

У Сербії звинуватили посла України в підриві відносин Белграда і Москви

Сербські найманці на Донбасі: як Росія вербує сербів у ряди бойовиків

Росія вербує сербів в ряди бойовиків (відео)