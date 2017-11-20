Болгарські бойовики на Донбасі: скільки заробляють на чужій війні?

Зі східних Балкан – на український схід. На Донбасі на ряду з сербами в угрупованнях «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, засвітилися бойовики з Болгарії. Інтерв’ю про свої так звані «пригоди» вони роздають не тільки підконтрольним бойовикам виданням, а й болгарським ЗМІ. «Донбас.Реалії» розбиралися, що привело їх на Донбас і що загрожує бойовикам на батьківщині і в Україні.

Російські культурні центри активно діють на Балканах. У Болгарії такі є у багатьох великих містах. Про те, що найбільше вплив проросійських організацій на місцевих жителів відчувається у невеликих селищах, каже посол України в Болгарії Микола Балтажи.

В гібридній війні Росія робить ставку на політиків, журналістів, представників неурядового сектору. Це – колишній так званий комітет болгарсько-радянської дружби

«Є багато осередків, особливо на місцях. В гібридній війні Росія робить ставку й на інші організації. На політиків, на журналістів, на представників неурядового сектору. Це – колишній так званий комітет болгарсько-радянської дружби», – каже дипломат.

На сайтах російських культурних центрів в Болгарії можна зрозуміти, як працює пропаганда так званого «русского мира» в Болгарії. Вони займаються, зокрема, зміцненням російської мови, збереженням історичної пам'яті та просуванням російської культури.

«Це російські центри у Варні, Пловдеві та ще декілька в інших містах. Вони так і називаються: «кабінет «русского мира», які відкриваються в школах», – каже керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк.

Деякі болгарські політики встигли «засвітитися» в анексованому Росією півострові, на так званому «Форумі друзів Криму».

А нещодавно прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що під час свого головування в Європейському союзі у першому півріччі 2018 року Болгарія буде докладати зусиль для зняття санкцій з Росії, додає аналітик.

Болгарські громадяни в «ЛНР» і «ДНР»​

Російська пропаганда дала коріння – в українському Донбасі на боці угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними, воюють й громадяни Болгарії. Деякі з них роздають інтерв'ю не тільки медіа, які підконтрольні бойовикам, а й болгарським телеканалам.

«Я – звичайний болгарин. Член Болгарської партії робітників-комуністів. Підтримую зв’язок з усіма комуністичними партіями слов'ян», – сказав один із бойовиків болгарському каналу Alfa.

Посол України в Болгарії Микола Балтажи запевняє, що про такі випадки вони повідомляють болгарську владу.

Ми завжди реагуємо та повідомляємо болгарську владу. А так болгарські партнери нам кажуть: «у нас демократія, свобода слова»

«Це було не на центральному, а на приватному телеканалі. Ми завжди реагуємо та повідомляємо болгарську владу. А так болгарські партнери нам кажуть: «у нас демократія, свобода слова». Люди можуть висловлювати свою точку зору. Звичайно, в межах закону», – розповідає український посол України.

Нагороди бойовиків для болгар

У лютому 2016 року в угрупованні «ДНР» нагородили болгарського бойовика, розвідника Близнякова.

А на цих кадрах видно, як чоловік, схожий на бойовика з Болгарії Близнякова, у себе на батьківщині разом з друзями б’є людину на окружній дорозі в Софії.

«Наразі ми працюємо з болгарською стороною лише з приводу одного громадянина. Болгарські правоохоронці цим займаються, але назвати прізвище з відомих причин ми не можемо», – каже посол України в Болгарії Микола Балтажи.

Імовірно, мова йде саме про Близнякова. Його затримали за побиття. Тим не менше, вироку суду поки що не було.

За неофіційними даними, всього на Донбасі воюють близько десяти болгар.

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