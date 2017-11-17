Угруповання «ЛНР» показало камери, де утримує українських військових: що демонструють бойовики?

Бойовики угруповання «ЛНР» продемонстрували «умови утримання солдатів ЗСУ». Вони зробили це після так званої «інспекції» свого «уповноваженого з прав людини» – Ольги Кобцевої. Телеканал, підконтрольний бойовикам «ЛНР», показав у п'ятницю ввечері кадри місць позбавлення волі, де, за його твердженням, утримують полонених українських військових. Однак представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко заявляє: такі «перевірки» нічого не означають: це має відбуватися не під камерами бойовиків, а за участю Червоного Хреста та інших міжнародних організацій.

На кадрах, а також фото, окремо опублікованих в соцмережах каналу, – семеро чоловіків у цивільному одязі. Зйомка відбувається спочатку у камері: сім ліжок, тумбочки, посуд, книжки і сепаратистські газети. Видно, що до камери заходить Ольга Кобцева з конвоїром, про інших дійових осіб нічого невідомо. Потім вже в іншому приміщенні – імовірно, їдальні – чоловіки відповідають на запитання людини за кадром. Кажуть, що медичну допомогу отримують («таблетки дають, якщо звертаємось»), а на запитання про катування уточнюють: відповідь стосується саме «тюрми»:

«Не знаємо. «На тюрмі» – нормально, а... в принципі, тут нас ніхто не катує», – говорить один з чоловіків.

«До робіт ніяких не залучають, просто сидимо в камері. Знаходимось в одному приміщенні. Шестеро осіб. Постіль, матраци, постільну білизну нам міняють. Миємось, нас водять «на баню», – кажуть чоловіки на відео каналу сепаратистів.

«Ми в черговий раз побачили на власні очі утримання осіб, які затримані у зв'язку з конфліктом, і сподіваємося, що найближчим часом відбудеться довгоочікувана процедура – обмін, все-таки, відбудеться», – заявила «уповноважена з прав людини ЛНР» Ольга Кобцева.

Людські життя стали розмінною монетою Путіна для впливу на внутрішню політику України – Магда

Чи означає така поведінка бойовиків, що вони справді готові на обмін, і як це пов'язано із зустріччю Путіна і Медведчука та дзвінком Путіна підконтрольним йому ватажкам? Політолог Євген Магда вважає, що таким чином Кремль демонструє Заходу свою договороздатність.

Путін в такий спосіб вбиває кількох зайців своїми заявами. По-перше, він вчергове показав особливий статус Віктора Медведчука, з подачі якого він почав говорити про обмін полоненими

«Потрібно відштовхуватися від зустрічі Курта Волкера і Владислава Суркова, яка відбулася в Белграді в понеділок. Оскільки Росія прийняла лише три з 29 абзаців американських поправок до свого проекту резолюції Ради безпеки ООН стосовно введення миротворців на Донбас, Росії треба демонструвати світу власну договороспроможність. І тут, на жаль, як би цинічно це не звучало, на допомогу приходять наші полонені, які вже не обмінювалися понад рік. Путін в такий спосіб вбиває кількох зайців своїми заявами. По-перше, він вчергове показав особливий статус Віктора Медведчука, з подачі якого він почав говорити про обмін полоненими», – говорить Магда.

Друге, що демонструє лідер Кремля – що він не відмовляється від підтримки бойовиків ОРДЛО, адже ватажки незаконних збройних формувань поговорили із легітимним президентом (сепаратисти навіть використали щодо цього формулювання «зустріч глав держав»).

Людські життя і долі стали розмінною монетою і впливом на внутрішню політику України. Росія цю карту буде розігрувати максимально цинічно

«Публічною телефонною розмовою з ватажками самопроголошених «республік» він підносить їхній статус, показуючи, що Росія їх не здасть», – говорить Євген Магда. По-третє, Володимир Путін цим намагається продемонструвати, нібито ОРДЛО – реальна переговорна сторона.

«Тут треба згадати і про третє, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, закликав українську владу вести прямі переговори з Донецьком і Луганськом на предмет їхньої згоди на введення «блакитних шоломів» на Донбас. Це елемент великої гри. Людські життя і долі стали розмінною монетою і впливом на внутрішню політику України. Росія цю карту буде розігрувати максимально цинічно», – каже він.

Геращенко: там повинен бути Червоний Хрест і міжнародні організації

Такі зйомки заручників самими бойовиками не мають нічого спільного з вимогами Мінських угод: їхнім обов'язковим пунктом є допуск до заручників Міжнародного комітету Червоного хреста, сказала у коментарі Радіо Свобода представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

До заручників мають допустити Червоний Хрест та інші міжнародні організації

«Що стосується фільмування наших військових, я хочу зазначити, що до них не допускаються ані представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, ані інших міжнародних організацій. Ми не вперше вже бачимо, як якісь камери знімають наших військових – раніше це робила одна депутат, що поїхала до ватажків бойовиків (Надія Савченко – ред.), тепер в окупованому Луганську те саме роблять теж якісь камери. Україна наполягає: це має відбуватися не під камерами бойовиків, а до заручників мають допустити Червоний Хрест та інші міжнародні організації», – зазначила Геращенко.

За її словами, навіть нещодавній візит до заручників представника ОБСЄ Тоні Фріша відбувся в присутності бойовиків. Фріш звітував про цей візит 15 листопада на засіданні мінської групи.

«Тоні Фріш відвідав військових, але не зміг спілкуватися з ними сам-на-сам, а лише у присутності бойовиків», – зазначила Геращенко.