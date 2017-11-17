Кучма заявив про відсутність гарантій, що обмін заручниками на Донбасі відбудеться цього року

Другий президент України, представник України в тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив про відсутність точних даних щодо обміну заручниками до кінця поточного року.

«Коли 14 місяців поспіль у Мінську обговорюється проблема і жоден обмін не відбувся, це дійсно питання з питань. 14 місяців – жодної людини... Усе, що відбувається на Донбасі, і всі перспективи розвитку подій на Донбасі залежать від пана Бога і Путіна», – сказав Кучма журналістам у Києві.

Він також додав, що Росія хоче зробити на Донбасі заморожений конфлікт.

«Те, що пропонує Росія на лінії зіткнення, - це зробити новий кордон з Україною. І зробити щось на кшталт Придністров'я, знову один із заморожених конфліктів, але це буде набагато гірше, тому що Придністров'я не має кордону з Росією», – сказав Леонід Кучма.

Днями у Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (кум Путіна, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

За останніми даними СБУ, на Донбасі утримуються 157 українських заручників.

Сепаратисти вимагають звільнення кількох сотень людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають Мінські угоди.