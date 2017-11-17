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17 Листопад 2017, Київ 16:47
Новини | Політика

Гуґ планує найближчими днями обговорити з ватажками бойовиків на Донбасі безпекову ситуацію – ОБСЄ

Александр Гуґ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ має намір зустрітися з ватажками контрольованих Росією бойовиків в Луганську і Донецьку під час поїздки на Донбас 19-25 листопада, йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

«Метою поїздки є оцінка безпекової ситуації уздовж лінії зіткнення та її впливу на життя цивільного населення, а також визначення статусу виконання поточних ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення. Крім того, Александр Гуґ має намір закликати усі залучені сторони діяти заради нормалізації ситуації. Він також запропонував влаштувати зустріч з (Олександром) Захарченком і (Ігорем) Плотницьким та готовий обговорити з ними безпекову ситуацію у відповідних районах, виконання Мінських домовленостей, а також перешкоджання у здійсненні моніторингу СММ», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час поїздки Гуґ долучиться до патрулів спостерігачів ОБСЄ, які здійснюють спостереження за ситуацією на лінії зіткнення.

«Насправді, процес розведення вже давно застопорився. Із трьох узгоджених ділянок розведення: жодного прогресу на ділянці у районі Станиці Луганської, а на інших двох ділянках ми періодично фіксуємо порушення», – сказав Гуґ.

На сайтах бойовиків коментарів інформації про можливість зустрічі ватажків угруповань «ЛНР» і «ДНР» з першим заступниом голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Гуґом немає.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.

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