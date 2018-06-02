МінТОТ: 9 будинків згоріли на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків

У селищі Південне на Донеччині внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків згоріло дев’ять будинків, повідомляють у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

За повідомленням, цивільні жителі не постраждали.

«Дев’ять будинків у районі Чигарі згоріли. Гасити пожежі неможливо, доступ транспорту відсутній, дорога прострілюється бойовиками. Місцеві вночі залишають будинки, повертаються вдень. Поранених і маломобільних у селищі Південне немає. Люди забезпечені гуманітарною допомогою, не хочуть примусової евакуації», – йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч 300 людей.