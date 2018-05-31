Загострення на Донбасі: з Чигарів евакуюють людей

Із Чигарів біля Торецька через загострення бойових дій евакуюють жителів. Після того, як понад три тижні у цьому районі не вщухають артилерійські обстріли, волонтери вирішили вивезти людей. 31 травня у Торецьку відбулася координаційна зустріч місцевої влади та гуманітарних організацій, де обговорювали, як проводити евакуацію. Про подробиці зустрічі Радіо Донбас.Реалії розповіла народний депутат України, член парламентського комітету з соцполітики Наталія Веселова, яка перебуває в районі Торецька.

– Наталіє, чи можна вже говорити саме про евакуацію жителів? Якщо так, хто її проводить і чи багато людей планують вивезти?

– Рух наших збройних сил призводить до загострення ситуації. Противнику не подобається, коли українські війська займають українські землі, що не порушує Мінські домовленості.

Частина вийшла пішки самостійно, вони не забрали особисті речі, документи. Не було можливості виїхати

На сьогоднішній зустрічі прийшли до висновку, що потрібно евакуювати людей. Проблема у тому, що частина вийшла пішки самостійно, вони не забрали особисті речі, документи. Не було можливості виїхати. Важко сказати, скільки там залишилося, називають різні цифри від 25 до 50 людей. Може хтось ховається вдома. Завдяки цій зустрічі вдалося вийти на контакт із керівництвом 24-ї бригади й вони пообіцяли, що допоможуть знайти та евакуювати людей.

Також на зустрічі були присутні представники ОБСЄ, вони пообіцяли посприяти встановленню режиму тиші.

– А куди повезуть цих людей?

– Швидше за все у Торецьк. На зустрічі були присутні представники військово-цивільної адміністрації Торецька і вони висловили готовність допомогти людям.

– А це примусова евакуація?

Люди, які там залишились, сказали, що за усі чотири роки не було таких сильних обстрілів

– Ні. Але ті люди, які там залишились, сказали, що за усі чотири роки не було таких сильних обстрілів. Вони розуміють, що не можуть там лишатися. Тим більше, там залишилось чотири дитини, звичайно, їм потрібно евакуюватися.

– Як вони реагують на пропозицію виїхати? Чи усі її підтримують?

– Вони вже самі просять допомоги та майже усі погоджуються виїхати. Ймовірно, вони повернуться, коли обстріли затихнуть.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО.ДОНБАС РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)