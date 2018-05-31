«Немає сумнівів, що Росія є рушійною силою в українському конфлікті» – Ніккі Гейлі

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Росію у відправленні своїх солдатів в Україну і підтвердила намір США зберігати санкції проти Москви до тих пір, поки вона не поверне анексований Крим і не виведе війська із східної України.



«Ми найрішучішим чином засуджуємо російське втручання на сході України і спробу анексії Криму», – заявила Гейлі, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні.

«Як і у разі трагедії рейсу MH17, ми просимо Росію визнати іншу реальність, про істинність якої знають всі тут присутні: російські солдати перебувають в Україні. Не для «захисту» російськомовних громадян України, але для встановлення російського контролю над країною», – додала дипломат.



«До тих пір, поки Росія не припинить свої обурливі дії в Україні, позиція США не зміниться», – підкреслила вона.

«Поки Росія не поверне Кримський півострів під контроль України, американські санкції, пов'язані з вторгненням в Крим, залишаться в силі. До тих пір, поки Росія не виведе свої сили зі східної України і не виконає зобов'язання в рамках Мінських угод, наші санкції у відповідь на її кричущі порушення в східній частині цієї країни залишаться в силі», – сказала Гейлі.

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Під час засідання дипломатів поінформували про недавні прояви нестабільності в регіоні.



Гейлі також звинуватила Росію в створенні «катастрофи зі страждань» шляхом підтримки сепаратистських угруповань і порушень своїх зобов'язань в рамках міжнародної угоди про припинення вогню.



«Незважаючи на її заперечення, немає сумнівів, що Росія є рушійною силою українського конфлікту», – сказала Гейлі.



Вона також висловила підтримку Австралії та Нідерландам після того, як ці країни попросили Росію визнати свою причетність до катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» (рейсу МН17), який був збитий над східною Україною в 2014 році.

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Слідча група минулого тижня заявила, що ракета, що збила пасажирський літак, була випущена з пускової установки, що належить російській 53-й зенітній ракетній бригаді.



«Журналісти виявили численні випадки використання російської військової техніки очолюваними Росією силами на сході України, – заявила Гейлі. – На жаль, вони включають поставку Росією ракетної системи, яка збила рейс №17 авіакомпанії Malaysia Airlines в липні 2014 року – цивільного літака, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, в результаті чого всі 298 людей, що були на борту, загинули».



«Ми рішуче підтримуємо заклик Австралії та Нідерландів до Росії визнати її роль в цій трагедії і співпрацювати в справі притягнення до відповідальності винних за крах рейсу МН17», – продовжила американський дипломат.



Зі свого боку посол Росії в ООН Василь Небензя назвав звинувачення Росії в агресії пропагандою: «Ми в стані війни ні з ким не перебуваємо».



Заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло повідомила Раді безпеки ООН, що на сході України не дотримуються угоди про припинення вогню і застосовується зброя, заборонена Мінськими домовленостями.



Як повідомляє офіційний сайт ООН, в результаті конфлікту загинули 2,7 тисячі мирних жителів, приблизно 9 тисяч отримали поранення, близько 1,6 мільйона стали переміщеними особами.



Заступник Координатора надзвичайної допомоги ООН Урсула Мюллер повідомила, що в цьому році допомогу отримають 2,3 мільйона осіб, які живуть на сході України, однак масштаби фінансування програм ООН недостатні для завдань, які потрібно вирішувати.



Дікарло зазначила, що Мінські угоди залишаються основою для врегулювання кризи, однак вони не виконані. Вона підкреслила, що ООН прагне до мирного вирішення конфлікту за умови забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.