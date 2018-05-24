Волкер: На Донбасі «дуже гаряча» війна, за яку відповідальна Росія

Курт Волкер, спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України, заявив, що на Донбасі конфлікт останнім часом перейшов в активну фазу – «гарячу війну», за його висловом, і що відповідальність за це лежить на Росії, яка також має ключі до завершення конфлікту. Волкер також наголосив на сильних стражданнях мирного населення в зоні конфлікту і звернув увагу на небезпеку того, що війна на Донбасі «сходить з перших шпальт» світової преси.
Курт Волкер, спецпосланець Держдепартаменту США з питань України, цього разу – на відміну від попередніх телефонних брифінгів – менше говорив про можливу миротворчу операцію ООН на Донбасі, натомість багато часу приділив загостренню останнім часом конфлікту і стражданням мирного населення на сході України.
Це все ще дуже гаряча війнаКурт Волкер
«Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня фактично був рекорд щодо кількості порушень перемир’я. За підрахунками ОБСЄ – сім тисяч за тиждень, це досить значна кількість», – сказав Волкер міжнародним журналістами, перебуваючи в Лондоні.
Він поскаржився, що конфлікт на Донбасі «часто випадає з перших шпальт газет», але він має вирішуватись нагально.
Немає тут ніякої двозначності. Росія несе пряму відповідальність за цей конфліктКурт Волкер
«Немає тут ніякої двозначності. Сили (які протистоять Україні – ред) перебувають під прямим командуванням і контролем Росії. І два політичні утворення («ДНР» і «ЛНР» – ред.) повністю утримуються Російською Федерацією – від того, як вони були утворені і до фінансування. Відтак, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт», – сказав Волкер під час брифінгу, який тривав півгодини.
Волкер постійно і під час візитів до України, і під час переговорів, і в інтерв’ю наголошує не лише на дипломатичних аспектах врегулювання конфлікту чи ситуації уздовж лінії розмежування, але і на гуманітарних стражданнях цивільних.
І цього разу він говорив про погіршення ситуації: руйнацію інфраструктури – електро-, водо-, теплопостачання, зв’язку, доріг, проблеми в пересуванні людей… За його словами, особливу тривогу викликає спалах туберкульозу – з його небезпечним штамом – за умов, що важко доправити антибіотики.
В людей стріляють. Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війнаКурт Волкер
А окрім цього, за словами спецпредставника, промисловість вражена, деякі шахти залиті водою, деякі шахти використовуються для поховання радіоактивних відходів. «Це може потрапити до підземних вод і спричинити екологічне лихо. Є також фізичні небезпеки для населення і ми часто чуємо про підрив людей на мінах… Ну, і в людей стріляють. Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна», – додав він.
Спецпосланець звернув увагу, що на території, охопленій конфліктом, мешкає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, на що їх наражає своїми діями – або бездіяльністю – у плані врегулювання конфлікту.
Щодо джавелінів – немає розбіжностей між США та Європою
Торкнувся Курт Волкер і питання постань Україні американської летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», перше випробування яких українськими вояками відбулося цього тижня в Україні.
Один європейський журналіст запитав про нібито розбіжності в цьому питанні між США та ЄС.
Уявіть, що на території вашої країни ваші вояки захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька кожного тижня. З такою ситуацією не мирилась би жодна країнаКурт Волкер
«Знаєте, я провів багато консультацій по цілій Європі – зокрема з Францією та Німеччиною як лідерами в «нормандському процесі», з п’ятьма постійними членами Ради безпеки ООН, включно з Британією, з непостійними членами Ради безпеки, з ЄС, з НАТО… І я не вловив якоїсь значної опозиції допомозі Україні для підвищення її спроможності до самозахисту», – сказав Волкер.
Він навів приклад, що Британія, Канада, Польща, Литва – члени ЄС – знайшли можливість постачати летальну зброю Україні.
«Ви маєте пам’ятати, що Україна є державою, яка має конфлікт на своїй власній території. Уявіть собі на хвилинку, що на території вашої країни ваші вояки захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька кожного тижня. І це на вашій території, коли вони захищають власну територію від іноземного агресора. З такою ситуацією не мирилась би жодна країна. Тому логічно для України захищати себе, а іншим – допомогти їй», – додав спецпосланець.
Щодо інших тем, які поршували під час брифінгу – пряма мова:
Доповідь щодо збиття літака рейсу МН17:
«Оскільки я описую пряму роль Росії у веденні конфлікту у Східній Україні, сьогодні ми маємо оприлюднення доповіді в Нідерландах щодо збиття МН17. Нідерландці дуже чітко встановили факт російської прямої відповідальності, встановили підрозділ, з якого надійшла ця протиповітряна зброя, яка була використана і повернута. Це дуже важливо, бо, я думаю, нідерландське розслідування підкреслює, що справді є пряма відповідальність Росії і Росія має змінити підхід і вирішити на користь миру (на Донбасі – ред.)».
Інформація про зміщення Владислава Суркова з посади уповноваженого президента Росії щодо Донбасу і переговорника з Куртом Волкером:
«Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну – ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не буде продовжувати. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, який передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його обере. Але в той сам час, якщо вони вирішать зробити заміну, – а це прерогатива президента Путіна – ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв’язку з президентом Путіним. Бо рішення справді перебувають в його руках».
Також Курт Волкер закликав Росію звільнити всіх політичних в’язнів, яких та утримує, і повідомив, що раніше (під час січневої зустрічі в Дубаї) передав список Суркову з іменами, але відповіді так і не отримав.
Під час брифінгу Волкер говорив саме як представник з України, а не лише як спецпосланець, який займається виключно мирним врегулюванням на Донбасі.
Він, скажімо, впевнено оперував даними про українську економіку і відповів на питання щодо проекту другої гілки газогону «Північний потік» дном Балтійського моря, назвавши його політичним.
За його словами, «Північний потік-2» розвертає ті позитивні тенденції, які спостерігалися в Європі в останні кілька років, коли збільшувалась диверсифікація джерел і шляхів енергопостачання, будувались інтер-конектори, які полегшували транспортування газу континентом.
«Північним потоком-2» ми прибираємо потребу для Росії транспортувати газ транзитом через Україну. Це суто політичний проектКурт Волкер
«Із «Північним потоком-2» ми підтверджуємо роль Росії як головного постачальника до Європи і прибираємо потребу для Росії транспортувати газ транзитом через Україну. Це ставить Україну політично у більш вразливу ситуацію. Росія нині має можливість постачать газ Європі через Україну, – сказав Волкер, додавши: «Північний потік-2» не додає нового маршруту, а радше заміняє вже існуючий. І ця заміна є суто політичною дією з боку Росії з тим, аби поставити Україну, – а певною мірою і держави Балтії та Польщу – в позицію більшої вразливості перед російським тиском. Це суто політичний проект».
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