Волкер: На Донбасі «дуже гаряча» війна, за яку відповідальна Росія

Курт Волкер, спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України, заявив, що на Донбасі конфлікт останнім часом перейшов в активну фазу – «гарячу війну», за його висловом, і що відповідальність за це лежить на Росії, яка також має ключі до завершення конфлікту. Волкер також наголосив на сильних стражданнях мирного населення в зоні конфлікту і звернув увагу на небезпеку того, що війна на Донбасі «сходить з перших шпальт» світової преси.

Курт Волкер, спецпосланець Держдепартаменту США з питань України, цього разу – на відміну від попередніх телефонних брифінгів – менше говорив про можливу миротворчу операцію ООН на Донбасі, натомість багато часу приділив загостренню останнім часом конфлікту і стражданням мирного населення на сході України.

Це все ще дуже гаряча війна

«Це все ще дуже гаряча війна. Минулого тижня фактично був рекорд щодо кількості порушень перемир’я. За підрахунками ОБСЄ – сім тисяч за тиждень, це досить значна кількість», – сказав Волкер міжнародним журналістами, перебуваючи в Лондоні.

Він поскаржився, що конфлікт на Донбасі «часто випадає з перших шпальт газет», але він має вирішуватись нагально.

Немає тут ніякої двозначності. Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт

«Немає тут ніякої двозначності. Сили (які протистоять Україні – ред) перебувають під прямим командуванням і контролем Росії. І два політичні утворення («ДНР» і «ЛНР» – ред.) повністю утримуються Російською Федерацією – від того, як вони були утворені і до фінансування. Відтак, Росія несе пряму відповідальність за цей конфлікт», – сказав Волкер під час брифінгу, який тривав півгодини.

Волкер постійно і під час візитів до України, і під час переговорів, і в інтерв’ю наголошує не лише на дипломатичних аспектах врегулювання конфлікту чи ситуації уздовж лінії розмежування, але і на гуманітарних стражданнях цивільних.

І цього разу він говорив про погіршення ситуації: руйнацію інфраструктури – електро-, водо-, теплопостачання, зв’язку, доріг, проблеми в пересуванні людей… За його словами, особливу тривогу викликає спалах туберкульозу – з його небезпечним штамом – за умов, що важко доправити антибіотики.

В людей стріляють. Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна

А окрім цього, за словами спецпредставника, промисловість вражена, деякі шахти залиті водою, деякі шахти використовуються для поховання радіоактивних відходів. «Це може потрапити до підземних вод і спричинити екологічне лихо. Є також фізичні небезпеки для населення і ми часто чуємо про підрив людей на мінах… Ну, і в людей стріляють. Тобто, це дуже активний конфлікт, гаряча війна», – додав він.

Спецпосланець звернув увагу, що на території, охопленій конфліктом, мешкає переважно російськомовне населення і Росія, яка нібито піклується про російськомовних, повинна розуміти, на що їх наражає своїми діями – або бездіяльністю – у плані врегулювання конфлікту.

Щодо джавелінів – немає розбіжностей між США та Європою

Торкнувся Курт Волкер і питання постань Україні американської летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», перше випробування яких українськими вояками відбулося цього тижня в Україні.

Один європейський журналіст запитав про нібито розбіжності в цьому питанні між США та ЄС.

Уявіть, що на території вашої країни ваші вояки захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька кожного тижня. З такою ситуацією не мирилась би жодна країна

«Знаєте, я провів багато консультацій по цілій Європі – зокрема з Францією та Німеччиною як лідерами в «нормандському процесі», з п’ятьма постійними членами Ради безпеки ООН, включно з Британією, з непостійними членами Ради безпеки, з ЄС, з НАТО… І я не вловив якоїсь значної опозиції допомозі Україні для підвищення її спроможності до самозахисту», – сказав Волкер.

Він навів приклад, що Британія, Канада, Польща, Литва – члени ЄС – знайшли можливість постачати летальну зброю Україні.

«Ви маєте пам’ятати, що Україна є державою, яка має конфлікт на своїй власній території. Уявіть собі на хвилинку, що на території вашої країни ваші вояки захищають свою територію в межах вашої країни, і солдатів вашої армії вбивають по кілька кожного тижня. І це на вашій території, коли вони захищають власну територію від іноземного агресора. З такою ситуацією не мирилась би жодна країна. Тому логічно для України захищати себе, а іншим – допомогти їй», – додав спецпосланець.

Щодо інших тем, які поршували під час брифінгу – пряма мова:

Доповідь щодо збиття літака рейсу МН17:

«Оскільки я описую пряму роль Росії у веденні конфлікту у Східній Україні, сьогодні ми маємо оприлюднення доповіді в Нідерландах щодо збиття МН17. Нідерландці дуже чітко встановили факт російської прямої відповідальності, встановили підрозділ, з якого надійшла ця протиповітряна зброя, яка була використана і повернута. Це дуже важливо, бо, я думаю, нідерландське розслідування підкреслює, що справді є пряма відповідальність Росії і Росія має змінити підхід і вирішити на користь миру (на Донбасі – ред.)».

Інформація про зміщення Владислава Суркова з посади уповноваженого президента Росії щодо Донбасу і переговорника з Куртом Волкером:

«Я бачив повідомлення в пресі (про можливу заміну – ред.), але офіційно ми не маємо інформації з Кремля, чи буде він, чи не буде продовжувати. Він дуже розумний, дуже професійний, дуже серйозна контактна особа, який передає зміст переговорів надійно. Я був би задоволений продовжувати роботу з ним, якщо Кремль його обере. Але в той сам час, якщо вони вирішать зробити заміну, – а це прерогатива президента Путіна – ключовим тут є те, щоб ми говорили з кимось, хто має прямий канал зв’язку з президентом Путіним. Бо рішення справді перебувають в його руках».

Також Курт Волкер закликав Росію звільнити всіх політичних в’язнів, яких та утримує, і повідомив, що раніше (під час січневої зустрічі в Дубаї) передав список Суркову з іменами, але відповіді так і не отримав.

Під час брифінгу Волкер говорив саме як представник з України, а не лише як спецпосланець, який займається виключно мирним врегулюванням на Донбасі.

Він, скажімо, впевнено оперував даними про українську економіку і відповів на питання щодо проекту другої гілки газогону «Північний потік» дном Балтійського моря, назвавши його політичним.

За його словами, «Північний потік-2» розвертає ті позитивні тенденції, які спостерігалися в Європі в останні кілька років, коли збільшувалась диверсифікація джерел і шляхів енергопостачання, будувались інтер-конектори, які полегшували транспортування газу континентом.

«Північним потоком-2» ми прибираємо потребу для Росії транспортувати газ транзитом через Україну. Це суто політичний проект

«Із «Північним потоком-2» ми підтверджуємо роль Росії як головного постачальника до Європи і прибираємо потребу для Росії транспортувати газ транзитом через Україну. Це ставить Україну політично у більш вразливу ситуацію. Росія нині має можливість постачать газ Європі через Україну, – сказав Волкер, додавши: «Північний потік-2» не додає нового маршруту, а радше заміняє вже існуючий. І ця заміна є суто політичною дією з боку Росії з тим, аби поставити Україну, – а певною мірою і держави Балтії та Польщу – в позицію більшої вразливості перед російським тиском. Це суто політичний проект».