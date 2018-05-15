Рабочий визит специального представителя США по Украине Курта Волкера начался с поездки в Попасную. Здесь американский дипломат встретился и пообщался с местными жителями. Также Курт Волкер обсудил проведение Операции объединенных сил с командующим генералом Сергеем Наевым и побывал на передних рубежах обороны в зоне боевых действий. Больше всего, признается американский посланник, его впечатлила стойкость украинцев: как мирных жителей, так и военных, столкнувшихся с одной из самых крупных армий мира.

«Меня очень впечатлила и сегодня и во время прошлогодней поездки в Авдеевку стойкость, выносливость и крепость духа людей. Люди продемонстрировали свою решимость, храбрость и желание восстановить мир. И эти люди заслуживают любой нашей поддержки», – заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Вместе с тем он заявил, что его визит должен показать всему миру, что на Востоке Украины происходит не замороженный конфликт, а самая настоящая война, где едва ли не каждый день гибнут люди. При этом конфликт не носит этнический характер и не является гражданским противостоянием. За словами американского представителя по Украине, под видом защиты русскоговорящих жителей происходит интервенция российской армии под руководством офицеров Вооруженных сил России.

«Этот конфликт – это трагедия. Россия аргументирует свою вовлеченность тем, что она защищает русскоговорящее население, но наилучшей защитой для русскоговорящих украинцев будет вывод войск России и возможность Украине возобновить контроль над оккупированными территориями», – отметил Волкер.

Одним из наиболее полезных механизмов реализации Минских соглашений, призванных урегулировать конфликт, может стать размещение миротворческой миссии под эгидой ООН, считает Курт Волкер. При этом миротворцы должны размещаться на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, включая участок государственной границы Украины с Россией. Если Российская Федерация действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, о чем Москва не раз говорила, то Россия не станет использовать право вето по этой резолюции в Совете безопасности ООН, заявил представитель Госдепартамента США.

«Я думаю, что этот механизм очень полезен, если действительно Россия хочет разрешения этого конфликта. Это означает, что если Россия решит выйти из этого конфликта, то выведет свои войска. Если Россия для себя такое решение примет, то это будет говорить о том, что она заинтересована в завершении конфликта. Если Россия наложит вето на решение по миротворцам, это будет означать, что она не заинтересована в завершении этой войны», – сказал Курт Волкер.

В таком случае у Украины будет альтернативная, но небыстрая возможность восстановить контроль над оккупированными территориями. Речь идет о быстром и высоком росте экономики и уровня жизни населения. Чтобы люди на неподконтрольной территории увидели значительную разницу между жизнью в процветающей европейской стране и непризнанной «республике», отметил американский дипломат.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)