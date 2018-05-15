Волкер розповів, коли поїде в Донецьк і Луганськ

Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер, який напередодні прибув на Донбас, заявляє, що відвідає підконтрольні проросійським бойовикам Донецьк і Луганськ після завершення війни і після повернення їх під контроль України.

«Я дуже хотів би поїхати в обидва цих міста – після того, як завершиться війна і вони повернуться під контроль України, коли там буде мир і вони знову будуть частиною України… А от чого я не збираюся робити – це того, що дасть легітимність угрупованням («ДНР» і «ЛНР» – ред.), яким там не місце, які були створені Росією», – сказав Волкер 15 травня у Слов’янську на Донеччині.

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11 травня спеціальний представник американського зовнішньополітичного відомства анонсував візит у східні регіони України. Він пояснював, що хоче «дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на Донбасі».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.