У США побачили нову ескалацію на Донбасі

«22 українських військових було поранено протягом останніх 48 годин на cході України – це найбільша кількість з липня», – про це заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

«Керовані Росією сили посилили артилерійські атаки проти українців, які захищають власну країну. Росія повинна припинити агресію і повною мірою втілити Мінські домовленості», – йдеться в заяві.

Реагуючи на це повідомлення, представник США з питань України Курт Волкер написав у Twitter: «США готові допомогти зупинити конфлікт, але Росія має обрати мир».

Про ескалацію на Донбасі також написала європарламентар Ребекка Гармс у Twitter.

«Я цього тижня в Харкові. Тут всі говорять про нову ескалацію. І багато питають мене, чи за кордоном все ще знають, що проти України йде війна», – наголосила вона у Twitter.