Волкер: «Якщо Путін захоче, війна в Україні закінчиться»

Спецпредставник Держдепартаменту США в справах України Курт Волкер заявив в інтерв’ю «Голосу Америки», що Москва досі не відповіла на спільну пропозицію США, Німеччини і Франції щодо мандату миротворчої місії ООН на сході України.

Гельсінська комісія США провела в Сенаті брифінг із участю спеціального представника Державного департаменту США щодо українських переговорів Курта Волкера на тему військового конфлікту на території Донбасу та варіантів мирного врегулювання конфлікту.

Волкер, серед іншого, заявив, що тільки за 2018 рік на сході України загинули 33 українські військовослужбовці, які захищають свою землю в протистоянні з фінансованими і контрольованими Москвою сепаратистами, серед яких є і чинні російські військові.

В інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки» Курт Волкер також прокоментував публікацію доповіді незалежної групи Bellingcat, що виявила докази причетності військовослужбовців з Росії до обстрілу Маріуполя в 2015 році, який призвів до загибелі 30 мирних мешканців.

– На брифінгу ви сказали, що все ще чекаєте відповіді з Москви на пропозицію щодо мандату миротворчої місії ООН на сході України. Чому, на ваш погляд, її ще не отримано?

– По-перше, хочу сказати, що це не стало сюрпризом. Моя остання зустріч з російським колегою (Владиславом Сурковим – ред.) відбулася в січні. І ми знали, що це забере у них якийсь час, бо попереду були спочатку переобрання президента Путіна, а потім інавгурація. У той же час хочу зазначити, що це все ще гаряча точка. Люди продовжують гинути, і гуманітарні проблеми не припиняються. Час прийшов. Ми чекаємо відповіді від російської влади і сподіваємося на певний прогрес.

Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни, немає ніяких причин для бойових дій, крім присутності російських військ

– Сьогоднішній брифінг називається «Припинення війни в Україні». Чи вважаєте ви, що є реальний шанс покінчити з війною в нинішніх обставинах?

– Думаю, так, якщо президент (Росії Володимир) Путін захоче. Вважаю, що рішення за Росією. Немає ніякого внутрішнього конфлікту, немає підстав для громадянської війни, немає ніяких причин для бойових дій, крім присутності російських військ. Якщо ми домовимося щодо резолюції, особливо стосовно мандату миротворчої місії ООН, яка забезпечить зони безпеки, ми дійсно отримаємо можливість покласти край конфліктові. Така можливість є, але вона вимагає бажання Росії діяти таким чином.

– Що ви думаєте про публікацію розслідувальної групи Bellingcat щодо причетності російських військових до обстрілу Маріуполя?

– Це складова ширшої картини, яку ми спостерігаємо вже протягом тривалого часу. Збройні підрозділи на сході України, керовані Росією і підконтрольні Росії, практично щодня порушують режим припинення вогню. Це може стосуватися як Маріуполя, так і інших місць. Кадрові російські офіцери введені в керівництво збройних підрозділів на сході, так що я б не сказав, що це могло стати несподіванкою для нас.

Збройні підрозділи на сході України, керовані Росією і підконтрольні Росії, практично щодня порушують режим припинення вогню

– Виповнилося вже 4 роки з моменту запровадження санкцій щодо Росії за її анексію Криму. За цей час були запроваджені також санкції за агресію на території Донбасу. Чи є це верхівкою того, що могли зробити США і інші західні країни для врегулювання конфлікту?

– З одного боку, можна сказати, що після чотирьох років санкцій Росія так і не покинула Україну. І це правда. З іншого боку, слід також відзначити, що Росія не просунулася далі і не отримує ніяких нових дивідендів з нинішньої ситуації. Саме тому необхідно визначити умови, які влаштують усі сторони, будуть враховувати інтереси і Росії, і України, і Заходу. Давайте вже вирішимо це питання, яке нічого доброго нікому не приносить і нікуди не рухається. Треба просто все закінчити.