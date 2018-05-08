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Микрорайон «Восточный» в Мариуполе в январе 2015 года обстреливали со стороны России под руководством и контролем кадровых российских военнослужащих. Это установила международная расследовательская группа Bellingcat. Тогда в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, около 100 получили ранения. Зачем армия России обстреливала Мариуполь? И какое наказание может понести Россия и высший командный состав соседнего государства? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов и юрист-международник Антон Кориневич.

– Юрий, для вас стала открытием информация, которую предоставила группа Bellingat?

Юрий Бутусов: Я не был удивлен. Это расследование имело достаточной широкий резонанс. Было проведено расследование, следствие. Уголовное дело, которое провела военная прокуратура в Украине, завершено. Вынесен приговор и все участники этого события установлены. Службой безопасности Украины обнаружены и идентифицированы российские офицеры, которые отдавали соответсвующие приказы. Это кадровые российские военнослужащие 5-й мотострелковой бригады, 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России на Донбассе.

– Согласно версии СБУ и данным, подтвержденным Bellingcat, все установки залпового огня были привезены с территории Российской Федерации, после чего были спрятаны от мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже установки увезли обратно на территорию России. Зачем России нужно было обстреливать Мариуполь?

Юрий Бутусов: С самого начала боевых действий, когда противник получил реактивные системы залпового огня, гаубичную артиллерию, танки, они применялись для точечных ударов.

В начале это носило террористический характер, чтобы продемонстрировать свои возможности. Установка «Град» это очень дешевое оружие, запасы снарядов в России просто колоссальное.

Российскому командованию нужно было показать, что они диктуют инициативу под Мариуполем. Нужно было создать панику

Российскому командованию нужно было показать, что они диктуют инициативу под Мариуполем. Нужно было создать панику.

– А зачем бомбить жилые кварталы?

Юрий Бутусов: Они хотели обстрелять блокпост, который находится прямо возле поселка Сартана. Российским войскам было все равно, куда они попадают в Украине. Они промахнулись, хотели накрыть военный объект.

При первом применение «Града» в Украине 13 июня 2014 года под поселком Доброполье был тот же сценарий. Был блокпост 93-й бригады, по нему пытались нанести удар «Градом», тоже промахнулись и убили мирного жителя.

– Антон как вы это прокомментируете в юридическом разрезе? Есть ли надежды, что кто-то понесет ответственность за то, что случилось?

Антон Кориневич: С точки зрения права вооруженных конфликтов, международного, гуманитарного права безусловно такие нарушения являются военным преступлением.

Я согласен, что это расследование не является сюрпризом. Но важно, что на него обратило внимание международное сообщество. Я надеюсь, что результатам расследования будет дана соответствующая правовая квалификация офисом прокурора Международного уголовного суда.

Эта атака – одно из самых серьезных военных преступлений, которые были совершено на территории Донбасса российскими военнослужащими

Потому что такой эпизод, как эта атака – одно из самых серьезных военных преступлений, которые были совершено на территории Донбасса российскими военнослужащими.

Тут целая коллекция фактов, которые могут быть интересны тому же Международному уголовному суду. Высокий чин самих преступников: генерал-майоры, полковники, подполковники. Участие кадровых российских военнослужащих – подтверждение, что на Донбассе международный вооруженный конфликт.

Российская Федерация не только имеет эффективный контроль над так называемыми «ДНР» и «ЛНР», но и сама ведет военные действия против украинской стороны.

Есть большая надежда, что Международный уголовный суд сможет выдать ордер на арест именно этих граждан России

Также, это ответственность командиров-начальников, людей, которые отдают приказы – как раз то, что любит Международный уголовный суд. У меня есть большая надежда, что именно это будет один из эпизодов, по которым Международный уголовный суд пойдет дальше и через несколько лет сможет выдать ордер на арест именно этих граждан России.

Вместе с тем, для Международного суда ООН этот эпизод тоже может быть полезным. Нужно поддерживать стремление спецслужб добавить эту информацию в меморандум украинской стороны, который скоро должен быть направлен в Гаагу как и меморандум Российской Федерации.



Но в Международном суде ООН речь идет не об индивидуальной уголовной ответственности, а об ответственности государства.

– Юрий, по поводу фамилий, которые были обнародованы СБУ и Bellingcat – различные офицеры: Александр Цаплюк, Александр Муратов, Максим Власов, Сергей Юрченко. Где сейчас эти люди? Они продолжают служить в офицерском составе Российской Федерации?

После расследования по Волновахе, уничтожению пассажирского автобуса, и по обстрелу Сартаны, российское командование закрыло данные о своем командном составе

​Юрий Бутусов: Я не могу сказать, где они сейчас. Потому что после того, как были проведены расследования по Волновахе, уничтожению пассажирского автобуса, и по обстрелу Сартаны, российское командование ужесточило политику, закрыло данные о своем командном составе.

– Этот мариупольский обстрел – выглядело все так, что местные воюют с местными.

Юрий Бутусов: Это наемники. Россия создала кадровую структуру, весь командный состав, все снабжение: логистика, боеприпасы, вооружение – российские. Зарплата для наемников тоже российская и поступает из российской казны.

Поэтому если говорить про юридический статус этих людей – это были наемники российских войск, то есть российские войска.

– Почему не поставить российских артиллеристов? Поставили местных, зачем?

Чтобы снизить число гробов, которые идут в Россию, на рядовые должности вербуют кадры на Донбассе

​Юрий Бутусов: Одна из главных проблем России – острая нехватка личного состава в армии, они хотят скрыть участие в войне. Самое болезненное, когда в России идут гробы. Чтобы снизить число гробов, которые идут в Россию, на рядовые должности вербуют кадры на Донбассе.

Слушательница, Луганская область: А какой смысл в этих расследованиях? Кто их будет судить? Украина ничего не сможет сделать.

Антон Кориневич: Я могу понять скепсис. Мы имеем дело с Россией, которая занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН.

У нас и у мира почти нет механизмов, чтобы привлечь этих людей к ответственности в ближайшее время. Но Международной уголовный суд может выдать ордер на арест, эти люди будут являться преступниками и будут невыездными, потому что 125 государств будут иметь обязательство выдать этих людей в Гаагу и посадить на скамью подсудимых. Это уже что-то, когда против нас Российская Федерация.

Юрий Бутусов: Раньше противник чувствовал полную безнаказанность, они были уверены, что им ничего не грозит. Теперь они понимают, что война поменялась.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)