В СБУ заявили, що довели участь російських військових в обстрілі Маріуполя в січні 2015-го

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що результати розслідування СБУ доводять безпосередню участь російських військових в обстрілах мікрорайону «Східний» у Маріуполі 24 січня 2015 року.

«Під час досудового розслідування нашими слідчими встановлено та доведено, що цей терористичний акт здійснено кадровими російськими військовослужбовцями із застосуванням двох штатних реактивних дивізіонів Збройних сил Росії», – сказав він.

За даними СБУ, з території Росії операцією безпосередньо керував начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-майор Ярощук Степан Степанович, в окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС Росії Цаплюк Олександр Йожефович, позивний «Горець», а координацію дій російських реактивних дивізіонів здійснював підполковник ЗС Росії Власов Максим Володимирович, позивний «Югра».

Слідчі СБУ, повідомив Грицак, встановили безпосередню участь в обстрілах підрозділів 200-ї Печенгської окремої мотострілецької бригади та 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (колишня 5-а окрема Гвардійська Таманська мотострілецька бригада). «Завдяки проведеній кропіткій роботі вдалося похвилинно зафіксувати та задокументувати перетин російськими підрозділами російсько-українського кордону та шлях на позиції терористів, із яких здійснювався обстріл Маріуполя», – додав голова служби.

За його словами, два дивізіони реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» зі складу Збройних сил Росії здійснили понад 120 пострілів по мирному місту некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами С-21ОФ, а після отримання інформації про виїзд на ділянку місії ОБСЄ «російські військовослужбовці почали боягузливо «замітати» сліди злочину та ховати техніку для подальшого повернення до Росії», додав Грицак.

Він також повідомив, що слідчі СБУ задокументували увесь ланцюжок організації, координації та виконання кадровими військовими Росії цього обстрілу, який Грицак назвав злочином проти мирного населення України. Наразі, сказав він, одинадцятьом військовослужбовцям ЗС Росії, а також їхнім пособникам із числа бойовиків угруповання «ДНР», причетним до злочинних обстрілів, повідомлено про підозру у вчиненні теракту та веденні агресивних воєнних дій.

Практично одночасно з виступом Грицака такі самі результати свого розслідування того обстрілу Маріуполя оприлюднила міжнародна група розслідувачів Bellingcat. Вона встановила особи російських офіцерів, а також українських і російських бойовиків, причетних до обстрілу. Це, зокрема, названі і СБУ російські генерал Ярощук, полковник Цаплюк і підполковник Власов.

За даними групи розслідувачів, безпосередню участь в обстрілі брали дев’ять російських офіцерів, серед них генерал, двоє полковників і троє підполковників. Крім того, ще двоє російських генералів причетні до обстрілу опосередковано: вони брали участь у відборі і призначенні російських артилерійських спеціалістів на керівні посади в російських гібридних силах на сході України.

Як встановили також активісти, за день до обстрілу Маріуполя з Росії до України переправили дві батареї ракетних систем залпового вогню, вранці 24 січня 2015 року їх розгорнули біля села Безіменного, а після обстрілу Маріуполя й околиць повернули назад до Росії.

24 січня 2015 року російські гібридні сили з окупованої частини Донецької області обстріляли з ракетних систем залпового вогню «Град» східні околиці Маріуполя. Внаслідок обстрілу загинули 30 мешканців міста, ще 118 людей були поранені. Пошкоджені були 79 великих об’єктів, з них 22 багатоповерхівки та 37 приватних будинків; загалом повністю або частково були зруйновані чи пошкоджені понад 200 будівель.