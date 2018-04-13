Волкер заявив, що відстоюватиме ідею місії ООН на Донбасі, попри сумніви у команді Трампа

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер відстоюватиме ідею миротворчої операції для України і вважає таку місію єдиною можливістю досягти миру та передати окупований Донбас під контроль Україні. Про це дипломат повідомив журналістам під час зустрічі із закордонними кореспондентами у Центрі міжнародної преси Держдепартаменту США.

«Це має спрацювати для всіх, це те, що відповідає Мінським домовленостям, це машина, для того щоб рухатися вперед до їхнього повного виконання», – переконаний Волкер.

Коментуючи слова журналістів, які, поспілкувавшись із новим радником президента Дональда Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном, почули від новопризначеного чиновника жорстку критику самої ідеї миротворчої місії для України, Волкер повідомив пресі, що він ще не мав можливості обговорити це питання із паном Болтоном, але «українська місія» має відрізнятися за форматом від усіх попередніх.

«Я згоден із ним (Болтоном – ред.), що багато ООНівських миротворчих місій коштують дуже дорого, що часто вони створюють заморожені конфлікти – замість того, щоб розв’язувати їх. Це дуже серйозні сумніви. Однак те, про що ми говоримо у випадку зі Східною Україною, – це зовсім інше. Це не буде традиційна ООНівська миротворча операція через систему Об’єднаних Націй – вона базуватиметься на добровільній участі держав», – пояснив Волкер.

За словами дипломата, він розглядає місію для України винятково як «перехідний механізм для того, аби перейти від сьогоднішньої ситуації, коли контроль здійснює Росія, до ситуації, коли контроль буде українським». При цьому Волкер сумнівається, що Росія застосує право вето у Раді безпеки ООН для того, щоб заблокувати цю миротворчу операцію.

«Ніхто ж не пропонує це нав’язувати – Росія має бачити це як конструктивних механізм для імплементації Мінських домовленостей – то ж ідея російського вето не повинна виникнути», – прогнозує Волкер.

13 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що понад 40 країн готові взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.