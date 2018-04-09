Порошенко: Туреччина готова підтримати розгортання миротворців на Донбасі

Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу і заявила про готовність взяти у ній участь, мовиться у повідомленні, розміщеному на офіційному твіттер-акаунті президнта України Петра Порошенка.

У повідомленні прес-служби президента мовиться про те, що під час зустрічі у Стамбулі президент України Петро Порошенко і його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган обговорили звільнення утримуваних в Росії українських політв’язнів.

За повідомленням, на зустрічі обговорили ситуацію в окупованому Росією Криму.

Минулого тижня Туреччину відвідав з візитом президент Росії Володимир Путін. Зі своїм турецьким колегою вони обговорили «співпрацю у регіоні».

Відносини між Росією і Туреччиною сильно зіпсувалися після того, як турецькі літаки збили російський військовий літак поблизу сирійського кордону в листопаді 2015 року. Однак невдовзі Путін і Ердоган налагодили зв'язки. У той же час відносини цих країн із Заходом продовжували погіршуватися. Активно відбувається співпраця двох країн в економічній та військовій сфері. Анкара надала « Росатому» ліцензію на будівництво першого блоку атомної електростанції Аккуйя на середземноморському узбережжі Туреччини.

Дві країни також будують трубопровід TurkStream, який, за оцінками, коштуватиме понад 12 мільярдів доларів, для транспортування російського газу до Туреччини.

Туреччина також зацікавлена в закупівлі ракетних систем класу «земля-повітря» С-400 з Росії.