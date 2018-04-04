Путін, Ердоган та Роугані обговорять в Анкарі майбутнє Сирії

В Анкарі 4 квітня відбудеться зустріч президентів Ірану Хасана Роугані, Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та Росії Володимира Путіна. Лідери трьох країн, залучених до збройного протистояння в Сирії, обговорять майбутнє зруйнованої семирічною війною країни та шляхи зміцнення впливу на Дамаск.

Це другий тристоронній саміт у такому форматі за менш як півроку. Попередня зустріч відбулася в листопаді в російському Сочі.

Росія, Туреччина та Іран співпрацюють з метою створення так званих «зон деескалації». При цьому Росія та Іран підтримують президента Башара Асада, а Туреччина виступає на боці повстанців, які прагнуть повалення його уряду.

Три країни є ініціаторами переговорів у столиці Казахстану Астані, які вони називають паралельним процесом для підтримки мирних переговорів під егідою ООН в Женеві.

Після двосторонніх переговорів з Путіним в Анкарі 3 квітня Ердоган сказав, що Туреччина та Росія продовжуватимуть свою співпрацю «зосереджуючись на спільних інтересах» у Сирії.

Президент США Дональд Трамп 3 квітня заявив, що прагне «дуже швидко» ухвалити рішення про виведення американських військ із Сирії, коли вони майже завершили свою головну місію – перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава». «Щодо Сирії наша основна місія полягає в тому, щоб позбутися «Ісламської держави». Ми виконали це завдання й ухвалюватимемо рішення дуже швидко, в координації з іншими (союзниками – ред.) у цьому районі щодо того, що ми будемо робити», – сказав Трамп.

За сім років війни в Сирії понад 340 тисяч людей загинули, мільйони втекли з зони бойових дій.