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04 Квітень 2018, Київ 10:53
Новини | Міжнародні

Трамп прагне швидкого виведення американських військ із Сирії

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне «дуже швидко» ухвалити рішення про виведення американських військ із Сирії, коли вони майже завершили свою головну місію – перемогли екстремістське угруповання «Ісламська держава».

«Щодо Сирії наша основна місія полягає в тому, щоб позбутися «Ісламської держави». Ми виконали це завдання й ухвалюватимемо рішення дуже швидко, в координації з іншими (союзниками – ред.) у цьому районі щодо того, що ми будемо робити», – сказав Трамп 3 квітня під час його розмови з колегами з Естонії, Латвії та Литви.

Рішення Трампа вийти з Сирії суперечить поглядам деяких його головних радників, які цього ж дня говорили про необхідність залишатися в Іраку та Сирії, щоб завершити боротьбу з екстремістським угрупованням, яке колись контролювало значні території обох країн.

Сполучені Штати розгорнули близько двох тисяч військовослужбовців у Сирії. Серед них є спецпідрозділи, які консультують та допомагають очолюваним курдами силам відвойовувати територію в «Ісламської держави».

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