Туреччина, Росія й Іран заявляють про намір досягти «тривалого перемир’я» в Сирії

Туреччина, Росія й Іран заявили про намір «пришвидшити свої зусилля, щоб забезпечити спокій» у Сирії і досягти там «тривалого перемир’я».

Президенти Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, Росії Володимир Путін й Ірану Хасан Роугані сказали про це після саміту в Анкарі 4 квітня.

Вони погодилися, що конфлікт у Сирії може бути завершений «лише через політичний процес переговорів, йдеться у спільній заяві, розміщеній на сайті іранського президента.

Це був вже другий такий саміт трьох президентів щодо Сирії протягом останніх півроку. Ердоган, Путін і Роугані домовилися, що третя така зустріч буде проведена у Тегерані, її дату ще мають узгодити.

Три лідери заявили, що вони також налаштовані «захищати цивільних осіб в районах деескалації, а також сприяти швидкому, безпечному і безперешкодному гуманітарному доступу в ці райони», – йдеться в заяві.

Іран, Туреччина і Росія залучені в семирічну війну в Сирії і співпрацюють у створенні так званих «зон деескалації» для скорочення бойових дій за підтримки окремих сторін. Росія й Іран підтримують президента Сирії Башара Асада, а Туреччина підтримує повстанців, які прагнуть до його повалення.

Росія, Туреччина й Іран також підтримали серію переговорів щодо сирійської конфлікту в столиці Казахстану Астані, які, на їхню думку, є паралельним процесом мирних переговорів, що проводяться під егідою ООН в Женеві. Росія й Іран надавали військову і дипломатичну підтримку уряду Асада протягом усієї війни, яка почалася в 2011 році з розгону протестувальників урядовими силами і в ході якої загинули сотні тисяч людей.

Сирійські урядові війська за воєнної підтримки Росії у лютому цього ркоу посилили наступ на регіон Східна Гута, що прилягає до столиці Дамаска і до останнього часу контролювався повстанцями – супротивниками режиму. Попри заклики ООН припинити обстріли, наступ продовжувався і призвів, за даними спостерігачів, до понад 1,5 тисячі жертв серед цивільних.

На півночі Сирії, біля кордону з Туреччиною, турецькі війська та їхні місцеві сирійські союзники від другої половини списку вели операцію проти сил сирійських курдів у регіоні Афрін.