У Сирії ще тисячі людей утекли від наступів урядових сил і Туреччини

У Сирії ще тисячі людей залишили свої домівки, втікаючи від воєнних наступів у різних місцях країни – сил сирійського уряду за підтримки Росії на рештки утримуваного повстанцями анклаву Східна Гута неподалік столиці Дамаска і військ Туреччини на курдський анклав Афрін на півночі Сирії.

Зокрема, сирійські державні засоби інформації заявляють, що зі Східної Гути на вже підконтрольні урядовим силам території втекли ще десять тисяч цивільних мешканців – чоловіків, жінок і дітей. Тим часом базоване в Лондоні Бюро спостереження за правами людини в Сирії, яке має інформаторів на місцях подій, заявляє, що внаслідок операції проти Східної Гути там загинуло вже майже 1400 цивільних людей.

На півночі Сирії, за даними Бюро, за останні менш як три дні втікачами стали понад 200 тисяч цивільних мешканців. Турецький обстріл головної лікарні в регіоні Афрін 16 березня спричинив загибель дев’яти людей і руйнування закладу, заявляють активісти. Турецькі військові заперечують, що обстрілювали цю лікарню.

Сирійські урядові війська, вдаючись до воєнної підтримки Росії, що є союзником владного режиму президента Башара аль-Асада, посилюють наступ на регіон Східна Гута, що прилягає до столиці Дамаска і до останнього часу контролювався повстанцями-супротивниками режиму.

А на півночі Сирії, біля кордону з Туреччиною, турецькі війська та їхні місцеві сирійські союзники ведуть операцію проти сил сирійських курдів, що живуть у тому регіоні, відомому як Афрін. Анкара стверджує, що загони сирійських курдів є «терористичною організацією», і намагається вибити їх із їхніх земель далі від свого кордону.

За оцінками ООН, унаслідок семирічної війни в Сирії, що почалася як громадянська після жорстокого придушення владою мирних протестів і в якій нині бере участь низка зовнішніх гравців із різних сторін, загинули вже понад 350 тисяч людей.