Президент Туреччини пообіцяв «очистити від терористів» зону кордону з Сирією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв, що його країна «очистить від терористів» усю зону кордону з сусідньою Сирією.

Як заявив він на з’їзді своєї владної Партії справедливості і розвитку, таким чином Туреччина забезпечить для сирійських біженців, яких вона прийняла, можливість повернутися додому, коли прикордонну зону «очистять від терористів».

Як заявили турецькі війська 28 січня, цього дня вони спільно зі своїми союзниками з лав сирійських повстанців захопили стратегічно важливу висоту на півночі Сирії – пагорб Бурсая. Ця висота відокремлює територію так званого регіону Афрін, який контролюють загони сирійських курдів, «Сили народної оборони», від уже захопленого турецькими військами сирійського міста Азаз. Сирійські курди теж повідомили про запеклі бої за пагорб Бурсая, а базована в Лондоні Сирійська група спостереження за правами людини підтвердила, що внаслідок цих боїв курди дійсно втратили висоту.

Туреччина вже другий тиждень веде воєнну операцію з назвою «Оливкова гілка» на території Сирії біля свого кордону, в регіоні Афрін. Анкара вважає, що «Сили народної оборони» сирійських курдів споріднені з курдським сепаратистським збройним угрупованням «Робітнича партія Курдистану», яке воює в самій Туреччині проти її влади й визнане терористичним і в Туреччині, і ще в низці країн. Відтак Анкара залічує до «терористів» і загони сирійських курдів – супротивників режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Туреччина веде свою операцію проти сирійських курдів спільно зі створеним нею об’єднанням інших сил сирійської опозиції, які протистоять сирійським курдам, – головно у складі сирійських арабів і тюркменів (турецької меншини в Сирії).

Сирійські курди воюють проти сил екстремістського угруповання «Ісламська держава» і мають у цьому підтримку США. Вашингтон уже закликав Анкару до деескалації дій її сил на півночі Сирії.