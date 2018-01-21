Турецька армія завдала ударів по курдських об’єктах на півночі Сирії

Турецькі військові, які ввечері 20 січня розпочали збройну операцію на півночі Сирії в районі Афрін, завдали ударів по 153 об’єктах, що використовуються курдами, повідомляє агентство Reuters зі Стамбула 21 січня з посиланням на заяву турецької армії.

За цим повідомленням, цілями турецьких військових були укриття та арсенали, використовувані курдськими бійцями. Військові також уточнили, що артилерійський вогонь вівся з землі.

Офіційні особи в Анкарі стверджують, що курдські бійці обстріляли турецьку територію ракетами. Це сталося через кілька годин після того, як турецька армія розпочала операцію в курдському анклаві на півночі Сирії.

Представники курдів заявляють про жертви серед цивільних, турецькі офіційні особи підтвердили наявність жертв, але стверджують, що всі вони є курдськими бойовиками.

Прем’єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим заявив 20 січня, що повітряні удари, спрямовані проти курдського анклаву Афрін, робилися для усунення «елементів» курдської збройної групи YPG в Сирії, а також екстремістів з угруповання «Ісламська держава». Раніше того ж дня президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що в Афріні розпочалася військова операція «Оливкова гілка».

Населений переважно курдами район Афрін на півночі Сирії складається з одноймкенного міста та прилеглих населених пунктів. До початку збройного протистояння в Сирії в місті Афрін жило близько 50 тисяч людей.