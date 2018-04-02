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02 Квітень 2018, Київ 19:08
Новини | Міжнародні

Сирія: останнє повстанське угруповання почало залишати Східну Гуту

Цивільні люди йдуть зруйнованими вулицями Харасти, раніше утримуваного повстанцями міста в Східній Гуті, Сирія, 30 березня 2018 року

Останнє сирійське повстанське угруповання почало залишати Східну Гуту, анклав біля столиці Сирії, Дамаска, згідно з угодою з урядом.

Сирійське державне телебачення повідомило, що автобуси зі 448 людьми, зокрема бійцями організації «Джейш Аль-Іслам» («Армія Ісламу») і їхніми родинами, залишили головне місто Гути, Думу, 2 квітня.

Базована в Лондоні Сирійська група моніторингу прав людини, яка стежить за конфліктом у Сирії через мережу активістів на місцях, повідомила, що десятки автобусів заїхали в Думу, щоб евакуювати повстанців до регіонів поблизу турецько-сирійського кордону, які перебувають під контролем опозиційних груп.

В «Армії Ісламу», яка захищала Думу від наступу підтримуваних Росією сирійських урядових військ, не підтверджували укладення угоди з урядом.

Зростає число жертв обстрілів і бомбардувань в Східній Гуті в околицях Дамаска (відео)
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Зростає число жертв обстрілів і бомбардувань в Східній Гуті в околицях Дамаска (відео)

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Сирійські військові джерела раніше заявляли, що дехто з бійців відкидали угоду.

За даними правозахисників, внаслідок наступу сирійських урядових сил і їхніх союзників у Східній Гуті від 18 лютого загинули понад 1600 цивільних людей, тисячі були поранені.

29 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з посланцем ООН у Сирії Стаффаном де Містурою заявив, що сирійські і російські війська евакуювали більшість із повстанців з Східної Гути, і уряд Башара аль-асада тепер контролює 90 відсотків прилеглого передмістя Дамаска.

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