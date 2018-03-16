Ескалація в Сирії: десятки людей загинули у Східній Гуті й Афріні

Унаслідок повітряних ударів 16 березня загинули десятки мирних жителів у Східній Гуті, понад тисяча людей змушені були втікати, оскільки сирійські війська продовжували наступ на останній опорний пункт повстанців поблизу Дамаску.

Сирійський центр моніторингу порушень прав людини, що базується в Лондоні, повідомляє, що 16 березня в результаті атаки з боку російської авіації в південно-західній частині Гути загинули щонайменше 80 мирних жителів.

На півночі Сирії внаслідок обстрілів, здійснюваних турецькими силами, у контрольованому курдами Афріні, загинули 36 людей, пошкоджена лікарня.

Сирійський центр моніторингу повідомив, що 16 березня 15 тисяч людей покинули місто Афрін через побоювання, що турецький наступ позбавить їх останньої дороги виходу з міста.

Спостерігачі заявляють, що 16 березня під бомбардування потрапила лікарня міста Афрін, в результаті чого загинули дев’ять людей, було пошкоджено приміщення.

За даними спостерігачів, бомбардування міста 16 березня призвело до загибелі 36 людей – щонайменше 27 з них є цивільними.

Східна Гута – передмістя Дамаска, оточене сирійськими урядовими військами. Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російських військових завдає авіаударів по збройній опозиції. За даними правозахисників, всього з початку цього року там загинули близько тисячі цивільних жителів.

У кінці лютого ООН оголосила в Східній Гуті 30-денне перемир'я. Незважаючи на це, обстріли тривають.

У другій половині січня турецькі війська почали наступ на позиції курдських збройних загонів у сирійському регіоні Афрін.

За даними спостерігачів, тисячі цивільних жителів залишили Афрін із наближення турецьких сил. Загалом у місті живуть близько 350 тисяч людей.

Анкара вважає, що «Сили народної оборони» сирійських курдів споріднені з курдським сепаратистським збройним угрупованням «Робітнича партія Курдистану», яке воює в самій Туреччині проти її влади й визнане терористичним і в Туреччині, і ще в низці країн. Анкара зараховує до «терористів» і загони сирійських курдів – супротивників режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Туреччина веде свою операцію проти сирійських курдів спільно зі створеним нею об’єднанням інших сил сирійської опозиції, які протистоять сирійським курдам, – головно у складі сирійських арабів і тюркменів (турецької меншини в Сирії).