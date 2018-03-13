Сирія: групу цивільних евакуювали зі Східної Гути

Декілька хворих і поранених цивільних людей залишили утримуваний повстанцями анклав Східна Гута, повідомило 13 березня державне телебачення Сирії.

Державне телебачення продемонструвало кадри, на яких люди прибувають до контрольного пункту Вафідін.

Тим часом, російські військові повідомили, що близько 100 людей залишили місто Дума у Гуті, останньому утримуваному повстанцями анклаві біля Дамаска.

Член одного з найбільших угруповань повстанців в оточеному регіоні Яссер Делван підтвердив, що група пацієнтів залишила Гуту за угодою про медичну евакуацію з ключовим союзником сирійського уряду, Росією.

Водночас угруповання «Джейш аль-Іслам» закликало не залишати район і продовжувати бої з сирійськими урядовими військами.

24 лютого Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайно запровадити в Сирії перемир’я тривалістю в місяць, щоб дати змогу привезти гуманітарну допомогу і евакуювати поранених.

Генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що повітряні удари, обстріли і наземні атаки лише посилились у Східній Гуті, відколи ООН оголосила про 30-денне припинення вогню.

Упродовж останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, просунулася приблизно на половину території, яку раніше займали повстанці у Гуті.

Унаслідок операції загинули сотні мирних жителів.

Офіційні представники сирійської і російської влади стверджують, що наступ на Східну Гуту був необхідний для того, щоб покінчити з мінометним обстрілом Дамаска повстанцями.