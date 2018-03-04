Урядові війська Сирії захопили чверть повстанського анклаву Східна Гута – активісти

Урядові війська Сирії захопили близько чверті території утримуваного повстанцями анклаву Східна Гута на околиці столиці Дамаска, повідомили сирійські активісти.

При цьому, за даними Сирійського бюро спостереження за правами людини, яке працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, переважна частина захопленої території – сільськогосподарські землі.

В одному з найбільших повстанських угруповань, що утримують Східну Гуту, «Джейш-аль-Іслам» його речник заявив, що «політика випаленої землі», яку застосовують урядові війська, змусила повстанців відступити і перегрупуватися.

Державні засоби інформації Сирії раніше заявляли, що урядові війська просунулися вперед на кількох фронтах і взяли під контроль кілька сіл і обійсть на оточеній території Східної Гути, що прилягає до Дамаска зі Сходу.

За повідомленнями, від нових обстрілів із боку урядових військ утекли ще сотні людей.

Від часу посилення 18 лютого нинішнього наступу урядових військ Сирії і їхніх союзників на Східну Гуту – східну частину сільськогосподарського кільця навколо Дамаска, відомого як Гута – там загинули, за даними активістів, понад 600 людей. Ні щоденне п’ятигодинне припинення вогню, яке наказала запровадити головний союзник сирійської влади Росія, ні загальносирійське 30-денне припинення вогню, оголошене рішенням Ради безпеки ООН, не призвели до полегшення гуманітарної ситуації оточеного населення. За даними ООН, нині в облозі урядових сил Сирії там перебуває близько 393 тисяч людей.

Урядові війська Сирії зазнають звинувачень у тому, що вони свідомо обирають за ціль цивільне населення; Дамаск заявляє, що хоче «визволити» околицю столиці від повстанців, яких називає «терористами».