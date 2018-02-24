Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Сирії

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає невідкладного 30-денного припинення вогню в Сирії, щоб дозволити постачання допомоги та медичну евакуацію.

Резолюцію ухвалили одноголосно.

Постійний представник США в Раді безпеки Ніккі Гейлі, незважаючи на згоду Росії проголосувати за документ, жорстко розкритикувала позицію Росії. За її словами, за останні дні документ можна було ухвалити кілька разів і зберегти сотні життів мирних жителів Сирії.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, зі свого боку, піддав критиці позицію Вашингтона щодо Сирії. Він попередив, що Росія не допустить «суб'єктивного трактування» резолюції і «не дозволить розкручувати» напруженість в регіоні.

Члени Ради безпеки намагалися узгодити проект резолюції 23 лютого, але не досягли консенсусу. Кувейтський дипломат Мансур Айяд аль-Утейбі уточнив, що суперечливим є, зокрема, пункт, де позначені терміни вступу в силу перемир’я і його тривалість. 22 лютого ухвалення документа заблокувала Росія.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджував, що перемир’я не має поширюватися на ті угруповання, які Москва вважає терористичними. Серед них – противники режиму сирійського президента Башара Асада в Східній Гуті, передмісті Дамаска.

Саме бомбардування цього анклаву, який контролює озброєна опозиція, стали приводом для скликання засідання Ради безпеки ООН. Сирійська опозиція і міжнародні гуманітарні організації заявляють про сотні жертв серед мирного населення в результаті бомбардувань.

В авіаударах бере участь і російська авіація. Дослідницька група Conflict Intelligence Team стверджує, що при ударах по Східній Гуті використовуються касетні і запальні боєприпаси, застосування яких у місцях скупчення цивільного населення заборонене міжнародними конвенціями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Іран і сирійська влада відповідальні за «гуманітарне безчинство» в Сирії.

Проект резолюції про встановлення 30-денного припинення вогню в Сирії підготували Кувейт і Швеція.

Унаслідок бомбардувань Східної Гути загинули понад 500 мирних жителів.