Рада безпеки ООН перенесла голосування за резолюцію про перемир’я в Сирії

Рада Безпеки ООН перенесла голосування щодо проекту резолюції про припинення вогню в Сирії на 24 лютого. Голосування заплановане на 19:00 за київським часом.

Члени Ради безпеки намагалися узгодити проект резолюції 23 лютого, але не досягли консенсусу. Кувейтський дипломат Мансур Айяд аль-Утейбі уточнив, що суперечливим є, зокрема, пункт, де позначені терміни вступу в силу перемир’я і його тривалість. 22 лютого ухвалення документа заблокувала Росія.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров стверджував, що перемир’я не має поширюватися на ті угруповання, які Москва вважає терористичними. Серед них – противники режиму сирійського президента Башара Асада в Східній Гуті, передмісті Дамаска.

Саме бомбардування цього анклаву, який контролює озброєна опозиція, стали приводом для скликання засідання Ради безпеки ООН. Сирійська опозиція і міжнародні гуманітарні організації заявляють про сотні жертв серед мирного населення в результаті бомбардувань. 23 лютого бомбардування тривали.

В авіаударах бере участь і російська авіація. Дослідницька група Conflict Intelligence Team стверджує, що при ударах по Східній Гуті використовуються касетні і запальні боєприпаси, застосування яких у місцях скупчення цивільного населення заборонене міжнародними конвенціями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Іран і сирійська влада відповідальні за «гуманітарне безчинство» в Сирії.

Проект резолюції про встановлення 30-денного припинення вогню в Сирії підготували Кувейт і Швеція. Крім припинення вогню, документ зобов’язує сторони конфлікту забезпечити доставку гуманітарної допомоги в важкодоступні райони країни й евакуювати звідти поранених.