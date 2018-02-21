Росія пропонує скликати Раду безпеки ООН через ситуацію в Східній Гуті

Росія пропонує скликати в четвер, 22 лютого, засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації в передмісті Дамаска, у регіоні Східна Гута, де проурядові сили ведуть бомбардування повстанського анклаву.

«Це необхідно з огляду на стурбованість, про яку ми почули сьогодні, щоб усі сторони могли представити своє бачення, зрозуміти становище й придумати способи виходу з цієї ситуації», – заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

На Заході, в ООН, в гуманітарних місіях зростає обурення з приводу «руйнівних» нападів і тактики «облоги й голоду», які використовуються сирійськими і російськими бойовими літаками й вертольотами проти повстанського анклаву поблизу сирійської столиці.

Росія та Іран надавали уряду президента Башара аль-Асада суттєву підтримку впродовж усього періоду 7-річної війни в Сирії, яка почалася з розгону антиурядових протестів. Москва допомогла переламати конфлікт на користь Асада, почавши кампанію повітряних ударів у 2015 році й активізувавши свою військову присутність на території Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи ситуацію в передмісті Дамаска, заявив, що це напад «на терористів», а не на цивільних осіб.

«Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила: щонайменше 250 цивільних громадян, у тому числі 58 дітей, були вбиті в Східній Гуті з 18 лютого, щонайменше 1200 були поранені.