Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у четвер завершив робочий візит до столиці Сербії. У другий день свого візиту до Белграда керівник російського МЗС відвідав церкву святого Сави, де взяв участь в урочистій церемонії передачі сербській церкві мозаїки для куполу храму Святого Сави. Це одна з найбільших православних парафій у світі. Храм побудований у візантійському стилі, прообразом будівлі став храм Святої Софії в Стамбулі. Згодом Лавров вручив главі МЗС Сербії Івіці Дачичу орден Дружби.