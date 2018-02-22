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23 Лютий 2018, Київ 03:11
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Міністр закордонних справ Росії Лавров відвідав столицю Сербії (відео)

Міністр закордонних справ Росії Лавров відвідав столицю Сербії (відео)
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у четвер завершив робочий візит до столиці Сербії. У другий день свого візиту до Белграда керівник російського МЗС відвідав церкву святого Сави, де взяв участь в урочистій церемонії передачі сербській церкві мозаїки для куполу храму Святого Сави. Це одна з найбільших православних парафій у світі. Храм побудований у візантійському стилі, прообразом будівлі став храм Святої Софії в Стамбулі. Згодом Лавров вручив главі МЗС Сербії Івіці Дачичу орден Дружби.

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