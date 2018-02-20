У США стурбовані насильством у сирійській Східній Гуті

Сполучені Штати «глибоко стурбовані» сплеском атак проурядових сирійських сил та їх союзників на повстанський анклав у передмісті Дамаска, йдеться у заяві Держдепартаменту США.

«Припинення насильства в регіоні Східна Гута має розпочатися вже зараз», – заявила 20 лютого прес-секретар Держдепартаменту Гедер Науерт.

Вона назвала дії сил, підтримуваних режим президента Сирії Башара аль-Асада, «тактикою облоги та голоду».

Базована в Лондоні організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що за останні два дні через авіаудари і ракетні обстріли в регіоні загинуло щонайменше 250 людей.

Сирійські ЗМІ повідомили, що через обстріли в східних районах Дамаска загинуло щонайменше 6 людей.

Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Панош Мумцис заявив, що за останні два дні в Східній Гуті постраждали шість лікарень, щонайменше три з них не працюють, а дві функціонують лише частково.

ООН заявляє, що гуманітарна ситуація в регіоні «вийшла з-під контролю» і закликає до припинення вогню, аби допомогти нужденним і евакуювати сотні тяжко хворих та поранених.

За даними ООН, в районі Східної Гути, що перебуває в облозі урядових сил, живе близько 400 тисяч людей.