Росія підтримала удари по Східній Гуті, жертвами яких стали цивільні

Москва схвалила удари сирійських та російських літаків по передмістю Дамаска, Східній Гуті, внаслідок яких, за даними незалежних спостерігачів, за останні два дні загинули щонайменше 250 цивільних.

«Відповідно до чинних угод, боротьба з тероризмом нічим не може бути обмежена», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Москві 20 лютого.

Він стверджує, що в Східній Гуті переховуються бойовики ісламістської групи «Ан-Нусра», яка є частиною «Аль-Каїди» та визнана «терористичною організацією». Лавров звинуватив «Ан-Нусру» в «провокаціях», включно із нападом на посольство Росії і торговельну місію цієї країни в Дамаску. Російський міністр також додав, що Росія та Сирія зможуть використати свій досвід бойових дій в місті Алеппо для дій проти бойовиків у Східній Гуті.

Сполучені Штати «глибоко стурбовані» сплеском атак проурядових сирійських сил та їхніх союзників на повстанський анклав у передмісті Дамаска, йдеться у заяві Держдепартаменту США. «Припинення насильства в регіоні Східна Гута має розпочатися вже зараз», – заявила 20 лютого прес-секретар Держдепартаменту Гедер Науерт.

ООН, європейські країни та правозахисні групи засудили масові вбивства цивільних внаслідок бомбардування Східної Гути сирійськими та російськими військовими літаками та бойовими вертольотами. Рятувальники, спостерігачі та фахівці ООН твердять, що бомби влучали до лікарень, житлових будинків, ринку та інших цивільних об'єктів.